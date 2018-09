Denuncian a un comisario por usurpación de una propiedad

Un comisario mayor y su esposa, también perteneciente a la fuerza pública, fueron denunciados en las últimas horas por pretender ingresar por la fuerza a un predio que se encuentra en juicio por prescripción de dominio y que tiene como ocupantes a dos familias con numerosos hijos, que habitan el lugar desde hace casi tres décadas.

Gabriel Núñez y Ceferina Cuéllar, ambos domiciliados en un lote fiscal ubicado casi sobre la margen derecha del río Vaqueros, relataron que fueron intimados por quince personas, entre ellos un comisario mayor, su esposa policía y otros miembros de la fuerza pública, a ceder parte de su propiedad para tomar posesión mediante una casa rodante.

Las pretensiones de los visitantes no solo fueron de palabra, sino que usando la fuerza y el poder público rompieron los alambrados de la parcela que ocupa Ceferina Cuéllar, madre de cuatro menores, y tras derribar el alambre perimetral intentaron ingresar una casilla rodante al predio de la madre sola.

Cuando la comisión de policías de civil tenía controlada la situación llegó al lugar un vecino de Ceferina, Gabriel Núñez, quien le solicitó a los visitantes que le exhiban algún papel legitimado por la Justicia para ingresar al predio.

Entonces -según el relato de Núñez- el comisario mayor Nicolás Vedia le dijo que él era el legítimo propietario y que por ello tenía derecho de ingresar a la propiedad.

Núñez explicó que el hecho ocurrió el viernes 14, a las 17.30, y que intervino cuando vio que a esa hora descendían unas 15 personas de varios autos, entre ellas dos mujeres. Dijo que creyó que se trataba de cuatreros.

"Me acerqué despacio y me di con el comisario mayor Nicolás Vedia y su esposa, que también es personal policial. Las demás personas, todas de civil, comenzaron a cortar los candados y a tirar el alambrado. Entonces comenzó una discusión que incluyó golpes de parte de los recién llegados. La golpearon a mi esposa y a Ceferina, pero logramos llamar la 911", dijo. "Allí comenzó otra historia, porque el oficial Benavides de la comisaría 6, no podía hacer nada por la obediencia debida a su superior, quien pretendía a toda costa ingresar la casilla al predio", agregó. "Lo peor -señaló Núñez- fue que el oficial me apartó de la discusión y me dijo: "Entre su propiedad y la de Cuéllar podemos darle unos 20 metros al comisario". Según Núñez, "a pesar de las amenazas y los golpes no permitimos la usurpación de nuestra posesión, cuya cédula parcelaria ya fue legitimada por ley y el predio hoy se encuentra a sentencia por un juicio por prescripción de dominio o usurpación. Fue un verdadero atropello", sentenció.

Amenazas veladas

Ceferina Cuéllar dijo que denunció no solo el atropello, sino las amenazas por parte del comisario a cargo del operativo ilegal. La mujer aseguró que después de los golpes y las discusiones interminables ella lo encaró al comisario Vedia, quien además es abogado, y le dijo sin ambages: “Ni muerta los dejo ingresar”, a lo que el servidor público le respondió -según la mujer- “si vos lo querés así”.

“Yo vivo sola con mis cuatro hijos hace añares y con mucho trabajo y esfuerzo hicimos de este lugar nuestro hogar. Pagamos todos los impuestos e hicimos la mensura y la cédula parcelaria de la posesión que ostentamos. Estamos esperando la sentencia judicial en un juicio por prescripción de dominio. Es obvio que enterado de esto quisieron hacer una ‘cabeza de playa’, una invasión prepotente del dominio, utilizando la fuerza pública para ejercer el despojo, que evitamos con firmeza y verdad”, dijo emocionada.