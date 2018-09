Bonadio procesó con prisión preventiva a Cristina Kirchner en la causa por los cuadernos

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner por considerarla "jefa" de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública durante su mandato. Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado además procesó también a ex funcionarios y empresarios.

El juez Claudio Bonadio pidió además la detención de la expresidenta y cursó el pedido de desafuero al Senado, un requisito ineludible para hacer efectiva la prisión preventiva. La decisión quedará, entonces, en manos de la mayoría peronista, que deberá definir en los próximos días el futuro de la posible candidata presidencial. El juez Bonadio consideró a Cristina Kirchner como una de las organizadoras de la asociación ilícita junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner , y al exministro de Planificación Federal Julio De Vido . También fueron procesados una decena de exfuncionarios kirchneristas y empresarios de sectores como obra pública, energía y transporte. La resolución del juez fue nutrida por información que aportaron decenas de arrepentidos a la causa, la mayoría empresarios, pero también funcionarios públicos como José López y Claudio Uberti, ambos acogidos a la figura de "imputados colaboradores".