Guaymás Tornero: “Es positivo que confíen en nuestra capacidad”

El clásico salteño de esta noche entre santos y albos, en el estadio Padre Martearena, tendrá la presencia del árbitro Federico Guaymás Tornero, de la Liga Salteña, quien tendrá a cargo el control de las acciones. Guaymás Tornero se refirió al halago que siente ser parte de un espectáculo de esta magnitud, y señaló que cada vez le tocó dirigir representó una gran prueba para él, por lo que esta vez no será la excepción.

La semana pasada el Consejo Federal del Fútbol Argentino determinó que el salteño Guaymás Tornero tendrá la enorme responsabilidad de impartir justicia, y el árbitro, en una nota con El Tribuno, dijo primeramente: “Siempre es positivo que confíen en árbitros de Salta para un clásico de la provincia, y motiva a seguir trabajando para estar a la altura”, comenzó el diálogo el árbitro.

Describió también cómo vive una partido de esta índole, en el campo de juego y con la gente alentado a sus equipos desde las tribunas. “Es muy lindo ser participe de tamaña fiesta, la verdad es lo que siempre uno anhela”, declaró Federico Guaymás Tornero.

El sábado pasado estuvo en Jujuy, dirigiendo en el partido que Zapla empató frente a Sarmiento de Resistencia, y lo analizó de este modo. “Fue un partido tranquilo, gracias a Dios. Eso sí, fue muy disputado pero tranquilo porque se dedicaron a jugar”, resumió

El hecho de que una vez más un árbitro salteño sea designado para un clasíco potencia la valoración de los jueces locales, que en otras oportunidades habían sido cuestionados por alguno de los equipos protagonistas. “Sin duda es positivo que no se hable en la previa de la capacidad o de la honestidad de nosotros. Uno siempre trabaja en conjunto y nos capacitamos con el espíritu de seguir creciendo en el arbitraje. Entonces nos deja tranquilo que hoy confíen en nuestra capacidad”, expresó.

El rendimiento en este tipo de clásicos y otros partidos en el Federal A representa mayor responsabilidad con respecto a otros árbitros que vienen desde atrás para llegar a esta categoría. “Sin duda, Federico Benites ya dirigió un clásico por la Copa Argentina y demostró que está capacitado, a la altura. Es decir, hay material. Hay chicos que vienen trabajando bien y la verdad que hay un compromiso grande porque debemos continuar abriendo las puertas para la gente que viene con mucho empuje”, sostuvo.

Luego dio su opinión sobre los partidos del Federal A y los jugadores. “El fútbol argentino en sí es complicado, más allá de la categoría. En el resto del continente el árbitro pita y no pasa nada, y en Argentina pitás y te reclama todo el mundo, para bien o para mal. El jugador argentino siempre quiere sacar ventaja de algo”, puntualizó.

Luego generalizó sobre las artimañas que se utilizan. “El argentino es así, no solamente en el fútbol sino en todo ámbito de la vida. En todos lados”, cerró.