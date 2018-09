Un armador con el corazón en Salta y una abuela orgullosa

Luciano De Cecco es uno de los mejores armadores del mundo, pero para Haydeé, su abuela, no hay otro más que él.

Sí, una salteña tiene el orgullo de decir que el jugador argentino es su nieto y su hijo es Ricardo De Cecco, exentrenador de los infernales.

Con residencia en el macrocentro tiene un “altar” en un rincón de su casa con fotos y trofeos de su nieto, a quien tuvo la suerte de ver crecer en esta provincia, cada vez que venía de vacaciones de su Santa Fe natal.

Es cierto que De Cecco no está pasando por su mejor momento con la albiceleste, ya que los amantes del vóley critican a Julio Velasco, el DT de la Selección argentina, que durante el Mundial lo considera como segunda opción, al igual que Facundo Conte.

Ella, su abuela, contó en alguna oportunidad a El Tribuno que no se pierde ningún partido en los que juega su nieto, como así tampoco lo hacía cuando el coach estaba en actividad. Si bien su hijo es un referente del básquet y su nieto del vóley, fue durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuando Haydeé contó una intimidad: Luciano también se perfilaba como jugador de la naranja.

“Lo llevaba a entrenar básquet y después vóley cada vez que lo visitaba. Sus clubes en la infancia fueron Gimnasia y Esgrima y después se fue a Ben Hur, pero no se acostumbró”.

A los 15 cambió definitivamente su rumbo. “Lo llevaron a Bolívar y luego Javier Weber lo convocó al seleccionado”, completó su abuela salteña.