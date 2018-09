Se filtraron chats recientes entre la pareja de Florencia Peña y una supuesta amante

Después de que esta semana se filtraran audios eróticos entre la pareja de Florencia Peña, Ramiro Ponce de León y una modelo salteña, Eliana Mendoza, ahora el programa Nosotros a la Mañana divulgó charlas recientes de ambos en las qué él le recomienda "bloquear las cuentas", entre otros temas.

Si bien hoy corría la versión de que Florencia Peña suspendería su casamiento marcado para diciembre, esta tarde habló con Intrusos y reveló que aunque los audios son verdaderos y le dolió que se hicieran públicos, igual se casarán pero más adelante por una cuestión de salud de su padre.

Una de las conversaciones filtradas dice lo siguiente:

-Ramiro: “Boqueá la cuenta por unos días, haceme caso”.

-Eliana: “Yo no voy a estar en el programa que está tu mujer, no voy a hablar. Pero espero que cuando te pregunten seas lo suficientemente hombre y digas la verdad. De tus dos amores. Urgente. A lo que me preguntaste, sí, tienen toda la tira, hay muchísimo material de nuestra relación de 2013 hasta la fecha. No doy más. No lo quisiste parar y yo no puedo. Sé hombre y aceptá tus dos amores paralelos”.

Ayer, la actriz y jurado del Bailando 2018 había hablado con la prensa donde había dicho que sabía de la existencia de Eliana Mendoza pero desestimó los rumores de infidelidad al destacar que los audios filtrados "son del año del pedo, de hace seis años...". Sin embargo, los nuevos mensajes comprometen a su pareja. "Ahí me dicen Ramiro que vas a hablar al aire con (Fabián) Doman en El Trece. Lo acaban de anunciar. ¡Espero que digas la verdad! ¡Dios y nuestro amor te estarán juzgando y si me negás olvidate de todo!", se lee en una de las presuntas capturas entre Mendoza y Ponce de León.

"Tienen muchísimo material de toda nuestra relación, desde 2013 hasta la fecha. Sé un hombre y aceptá tus dos amores paralelos. Si intentás subestimarme y te equivocás aceptaré los 4 pisos de programas que me ofrecieron. Yo ya no soy la sumisa. Te estarás dando cuenta", le había dicho también la modelo nacida en General Güemes pero radicada en Tucumán.