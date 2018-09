Ariel Holan: “La serie está abierta”

El entrenador de Independiente Ariel Holan rescató hoy "la valentía, el coraje y el fútbol" de los jugadores de Independiente tras el empate 0 a 0 como local frente a River y consideró que "fue un partidazo".

"Rescato la valentía, el coraje y el fútbol de mis jugadores para contrarrestar un rival de esta envergadura", remarcó Holan, a la vez que dijo: "La primera reflexión es que fue un partidazo sin patadas, sin juego brusco, con juego prolijo y situaciones de gol para los dos equipos".

En una conferencia que brindó luego del encuentro de Ida por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, el técnico de Independiente señaló: "Me voy muy contento con lo que hicieron mis futbolistas".

Además comentó: "El resultado tampoco fue malo porque ninguno convirtió y demostramos que podemos lastimar al rival.

Obviamente me hubiese gustado ganar, pero el resultado no es malo. Vamos a ver qué pasa en la revancha".

"Estoy muy satisfecho por lo que se hizo, lógicamente me hubiera gustado ganar, pero fue un partido a nivel de Selección.

La serie está abierta y veremos qué pasa en el Monumental", expresó.

Además dijo: "El equilibrio en el fútbol, uno tiene la ilusión de sostenerlo a través de la posesión del balón. Cuando eso no sucede, hay que correr. A mi me gusta que un equipo tenga equilibrio y se defienda con el balón".