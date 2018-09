Una diputada le pidió ayuda a Putin por la "persecución judicial" a Cristina

La diputada del Frente para la Victoria-PJ Mayra Mendoza le pidió hoy en persona al presidente de Rusia, Vladimir Putin, "ayuda" ante lo que calificó como una "persecución judicial" contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la Argentina.

La referente de La Cámpora viajó a Rusia para participar del Foro Euroasiático de Mujeres junto a su compañera de bloque Magdalena Sierra y la senadora María Inés Pilatti Vergara y allí aprovechó para acercarse a Putin con un volante que tenía una fotografía de Cristina Kirchner y la frase "Argentina sin estado de derecho" con su respectiva traducción al inglés.

"Vladimir, es importante. Necesitamos ayuda", le pidió Mendoza y aseguró que, cuando Putin se acercó, "fueron 30 segundos en que se quedó escuchando", a pesar de que a su alrededor cientos de personas intentaban saludarlo y estaba rodeado por personal de seguridad.

"Argentina", manifestó el presidente ruso mientras se acercaba a la diputada del FPV, quien le planteó que la líder de Unidad Ciudadana "es víctima de LawFare" y que "la quieren presa para que no vuelva a ser Presidenta" de la Argentina en 2019.

"Había muchísima seguridad pero no estaba tan lejos del atril de la delegación argentina. En un momento me acerqué, le dije que era muy importante, que Argentina necesita ayuda, y ahí se acercó. Dije ´Argentina´ y vino. Cuando le señalé a Cristina y le dije que está siendo víctima de ‘lawfare’, y que la querían encarcelar, prestó atención", contó Mendoza en declaraciones a El Destape desde San Petersburgo.

Y agregó: "Me dio la mano como un saludo y se fue, con el volante en la mano hasta el último momento. Mucha gente lo saludaba o lo llamaba, pero ahí prestó atención y se detuvo.

Para mí le llamó mucho la atención la portada, porque estaba Cristina".

El acercamiento a Putin forma parte de una estrategia que lleva adelante el kirchnerismo para instalar en el foro de la política internacional que "Argentina no tiene estado de derecho" y conseguir el respaldo de presidentes y ex presidentes de distintos países para Cristina Kirchner.



Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la ex presidenta, confirmó al diario La Nación que "hay una estrategia internacional" y que ése "es el trabajo" que él está "haciendo" para la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.

El último lunes, cuando se conoció su procesamiento acusada como jefa de una asociación ilícita por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa llamada "cuadernos de la corrupción", el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa le expresaron su respaldo.

"Rechazamos el hostigamiento judicial a la hermana @CFKArgentina", expresó Morales a través de la red social Twitter y agregó: "La oligarquía quiere encarcelarla y acallarla, pero no logrará disminuir el amor que le tienen millones de argentinos que la ven como su esperanza. ¡Fuerza Cristina!".

En el mismo tono, Correa -que se encuentra en Bélgica y es requerido por la Justicia ecuatoriana- manifestó: "Todo nuestro cariño y respaldo, Cristina. Estos tipos no sólo son abusivos, son también cobardes. Resistiremos y venceremos. Volverán los días de gloria para nuestra América".

Por su parte, la ex presidenta agradeció públicamente este jueves el respaldo de "los parlamentarios de las bancadas de izquierda de EuroLat por su pronunciamiento contra la persecución política, judicial y mediática en América Latina".

Esos parlamentarios habían manifestado en una declaración conjunta su rechazo a "la ofensiva imperialista en América Latina y la persecución judicial, política y mediática" contra los ex presidentes como Luiz Inacio "Lula" Da Silva, Correa y Cristina Kirchner.