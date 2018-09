La fiesta del Milagrito terminó con una gran tormenta eléctrica

Como todos los años, esta celebración religiosa conocida como El Milagrito tiene lugar el domingo siguiente de cada 15 de septiembre, con el objetivo de brindarles la posibilidad a todas aquellas personas que por diferentes motivos no pudieron asistir a renovar su pacto de fidelidad durante la Fiesta del Milagro en Salta, poder hacerlo en su propia localidad.

La jornada comenzó muy temprano con la misa del peregrino, para continuar con las actividades durante la tarde. La salida de las sagradas imágenes se programó para las 17.30, esperando que los casi 40 grados de calor marcados en el termómetro pudieran comenzar a disminuir paulatinamente.

Por suerte para la feligresía, que a pesar de las elevadas temperaturas estaba colmando las calles, unas nubes oscuras rodearon al sol, brindando un gran alivio a los caminantes en procesión. Tras casi una hora de recorrido por las principales calles de la ciudad, las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro llegaron hasta la Cruz ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen, donde se produjo la renovación del pacto de fe y fidelidad.

Un desfile cívico

Posteriormente la procesión regresó a la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria, pero antes de ser ingresadas fueron homenajeadas con un desfile cívico militar. Durante el desarrollo del desfile esas nubes que protegieron a la comunidad del intenso calor durante la procesión se transformaron en una copiosa tormenta eléctrica acompañada de fuertes vientos que obligó a la suspensión del desfile y al ingreso anticipado de las sagradas imágenes la interior de la parroquia.

La tormenta fue gradual, con grandes gotas primero hasta soltar una granizada pero con granizos pequeños y por escasos minutos, sin que se hayan registrados daños, pero permitió que antes de que esto sucediera, la población haya encontrado refugio.

Un corte de luz

Cuando la desconcentración de producía en forma rápida como consecuencia del amenazante clima, se produjo un corte de luz generalizado, pero más allá del desconcierto entre la gente y en especial en aquellas personas que cuidaban sus puestos de ventas, no se registraron incidentes, el corte duro por unos 10 minutos en Campo Santo, en algunos sectores de Gral. Güemes la luz no regresó sino hasta las 3 de la madrugada.

La lluvia era esperada debido a los calores registrados los días previos, por lo cual fue bienvenida, lamentablemente se hizo presente en un momento poco conveniente, pero trajo su alivio al sector agropecuario y a la comunidad en general.

"Gracias a Dios Campo Santo celebró El Milagrito bajo el espíritu de muchas emociones, donde la gente demostró mucha necesidad de pedir y agradecer, en especial al pasar por las puertas del ingenio San Isidro donde pedimos para que haya una solución, que se destrabe la situación de conflicto pero en paz, quiera Dios que este Milagrito que ha terminado traiga un poco de justicia social a nuestros vecinos", dijo el cura párroco Javier Romero.

Hacía falta el agua

Esta lluvia que cayó durante las celebraciones trajo un poco de alivio para reverdecer los campos, para lavar las plantas, el agua es sinónimo de vida, esperemos que sea una lluvia de bendiciones al haber pedido con fe al Señor y la Virgen del Milagro, en lo particular pedí que no haya violencia, que no se generen distanciamientos entre hermanos y que haya dialogo. También debo hacer un llamado a la reflexión en lo educativo, es sobre la enseñanza de la educación sexual en las escuelas, la iglesia no se opone a su dictado, pero que sea educación sexual y no un tipo de ideología sexual, educación sí, ideología disfrazada de educación no", finalizó expresando el cura párroco Javier Romero que está a cargo de las parroquias de Campo Santo y El Bordo.