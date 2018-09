Nicolás Dujovne: “La renuncia de Caputo no fue una sorpresa”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy "no fue una sorpresa" la renuncia de Luis Caputo al Banco Central dado que el ahora ex funcionario "hace tiempo había anunciado su intención de dejar el cargo" al presidente Mauricio Macri.

"Esta noticia no es una sorpresa. El presiente del Banco Central ya había expresado hace tiempo al presidente Macri su decisión de dejar su posición. Por ello, Guido Sandleris venía trabajando con el equipo del Banco y con el vicepresidente (Gustavo Enrique) Cañonero", dijo Dujovne en Nueva York.

Dujovne dijo que Sandleris venía coordinando con el directorio del Banco Central en "lo que va a ser su línea de trabajo", lo cual será dado a conocer en los próximos días.



"Quiero manifestar que conozco a Guido Sandleris desde hace muchísimos años. Trabajaba conmigo en el ministerio. Lo considero una persona brillante, preparada para ejercer este cargo con una enorme solvencia. Va a llevar adelante una tarea muy buena, muy sólida", dijo el ministro.

El funcionario señaló que así como Sandleris venía trabajando en Hacienda para derrotar al déficit fiscal, ahora con su designación en el Banco Central colaborará para "ganar la batalla contra la inflación", dado que todavía "es más alta que la pretendida".

Dujovne consideró que siempre un recambio de una autoridad relevante "puede generar una sensación de angustia inicial", pero señaló que los mercados han reaccionado muy bien dado que los bonos de la deuda argentina estaban cotizando casi en los mismos niveles que en la jornada previa.

"Más allá del día, porque algún día tiene que ocurrir y siempre ese día genera alguna incertidumbre. No es mi decisión (cuando sale cada funcionario). Hay que mirar para adelante, la continuidad institucional", dijo el ministro de Hacienda.

En ese sentido, el funcionario señaló que el Banco Central va a llevar adelante "una gran tarea" y destacó que el vicepresidente sigue siendo el mismo y tampoco se ha modificado el resto del directorio.

"Hay que mirar esto con muchísima tranquilidad, como un recambio lógico de un equipo que sufre modificaciones a lo largo del tiempo y eso ocurre en todos los Gobiernos", dijo el funcionario.

El ministro dijo que "está claro" que la Argentina necesita dar "señales de mucha claridad" respecto de cual es su política monetaria.

"No tengo dudas que lo vamos a hacer. Hay que esperar algunas horas a que el presidente se acomode a su nueva posición. Y seguramente junto a su vicepresidente en muy poquito tiempo van a estar contándole a los argentinos como continúa la tarea", dijo.

Y expresó que eso se dará "sin sorpresas" porque la Argentina "mantiene su esquema de tipo de cambio flotante y de combate a la inflación, de tasas de interés positivas para incentivar el ahorro en pesos, pero más allá habrá detalles técnicos".

"Caputo debió lidiar con conducir un banco central con una política monetaria que había sido diseñada y negociada (con el FMI) por su predecesor (Federico Sturzenegger). Ahora, en este caso, Sandleris estuvo muy involucrado en el rediseño de la política monetaria, lo cual es importante para darle consistencia a la etapa que viene", aseguró Dujovne.