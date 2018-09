Juventud no pega una: fue superior, pero se distrajo una vez y la dejó ir

El santo superaba en todo a For Ever y ganaba con un gol de otro partido del Beto Acosta, pero empató por un error garrafal de Mulieri.

Increíble fue el triunfo que dejó escapar Juventud Antoniana cuando más lo necesitaba. En el fin de una semana por demás especial, cuando la crisis institucional asfixiaba por demás y que llegaba al plantel con el litigio de algunos futbolistas por falta de pago, la victoria era necesaria, elemental. Pero no llegó por esas "cosas del fútbol" y porque a veces un error es más determinante que una decena de aciertos.

Y para colmo de males se hizo de todo para ganarlo, se cumplió al pie de la letra con el manual que dice que de local hay que llevarse por delante al rival. Pero un error garrafal del arquero Juan Mulieri y una avivada oportuna de Diego Magno, sí, justo su verdugo ex Central Norte, el santo perdió dos puntos que en el balance no merecía, en la igualdad 1 a 1 con Chaco For Ever, anoche en el Martearena.

El santo fue el que propuso desde el inicio, con un Claudio Acosta (autor de un golazo de afuera del área y de otra categoría, y además figura del partido) intratable y con Ibáñez, Montero y De Souza como parte del contagio colectivo. Pero la justicia llegó al minuto del complemento, con esa “joyita” del Beto de derecha que se metió en el ángulo superior izquierdo de Canuto.

Y cuando el partido parecía controlado, cuando el antoniano ya olfateaba el segundo tanto, llegó la fatalidad de la noche: un pelotazo largo al área del santo que parecía inofensivo y cuyo único destino era los guantes de Mulieri, pero que extrañamente el arquero salió a cualquier lado, la pelota le picó mal y el yerro fue aprovechado por el “Sacha” Magno, marcando un 1-1 con sabor a derrota para un golpeado santo. Y el festejo particular del ex jugador azabache, simulando desplegar alas de cuervo por su pasado en Barrio Norte, parecía llegar como una burla socarrona al esquivo destino de Juventud.



Un "mimo" para Acosta

Claudio Acosta, uno de los futbolistas que peor la pasó en este presente caótico de Juventud, recibió un “mimo” oportuno por los 100 partidos que cumplió anoche con la camiseta del santo, antes de marcar su gol y ser la figura del partido. Fue reconocido con una casaca antoniana con la número “100” en la espalda.

En otro orden, en el otro adelantado de la quinta fecha, Boca Unidos le ganó 1 a 0 como visitante a Sarmiento en Resistencia.

la síntesis

JUVENTUD 1 CHACO FOR EVER 1

J. Mulieri G. Canuto

L. Gogna M. Camisay

J.P. Cárdenas D. Jara

P. Russo N. Sainz

F. Castro M. Morello

F. De Souza J.M. Capurro

J. Montero A. Briones

G. Mendoza D. Romero

C. Acosta W. De Souza

G. Ibáñez D. Magno

L. Zárate M. Prieto

DT: G. Módica DT: L. Medero

Gol: ST: 1’ Claudio Acosta (JA), 31’ Diego Magno (CFE).



Cambios: ST: 18’ Matías Pato por Romero y Milton Zárate por Briones (CFE), 30’ Claudio Verino por Capurro (CFE), 33’ Ricardo Gómez por De Souza (JA), 37’ Juan Molina por Ibáñez (JA), 41’ Raúl Zelaya por Acosta (JA).



Jornada: 5º fecha - Zona 4

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Fabricio Llobet