Godoy mantiene la ventaja en el Salta Polo Club

El intenso calor que vivió Salta ayer fue una de las dificultades que debieron superar los 34 golfistas que disputan las últimas dos ronda del Abierto Martín Miguel de Güemes que pone en juego la Copa OSDE. Pero a pesar de la alta temperatura, Maximiliano Godoy mantuvo el primer puesto de la competencia y se perfila como principal candidato para ser el campeón de la primera edición del torneo que se juega en el Salta Polo Club.

El bonaerense se adueñó del primer puesto del Abierto el pasado viernes, ayer defendió con éxito esa ubicación gracias a una ronda de 69 golpes que lo lleva a sumar 200 golpes y un score de -13. Santiago Bauni pasó a ser el nuevo escolta con una ronda de 68, score de -11 y un acumulado de 202 impactos. También con -11 se ubica Ricardo González.

Godoy tuvo un comienzo “encendido”, tanto como el calor que hizo en Salta, donde la temperatura llegó a los 34 grados. Hizo birdies en el 1, 2 y 3 y rápidamente tomó una ventaja de cuatro golpes.

Pero en el par -5 del hoyo 5 tiró dos pelotas fuera de límites y se fue con un triple bogey que emparejó el torneo. Ricardo González aprovechó los par-5 y con el águila al 7 y el birdie al 12 empató la punta.

El líder encontró la ventaja sobre el final cuando embocó un buen putt para birdie desde ocho metros en el 16 y luego con un bogey de González en el 18, luego de fallar el green.

“Pude haber sacado un poco más de ventaja, pero igual estoy conforme. Estoy tocando bien el putter y me estoy dando varias chances. Solo ese error con el driver en el 5 me complicó, pero me sirve para estar más atento este domingo”, dijo Godoy.

Para el experimentado Ricardo González todavía no hay nada definido. “Este es un campo en donde hay muchas chances de birdie así que todavía no hay nada definido por más que Maxi está jugando bien”, señaló quien ocupa el tercer puesto de las posiciones.

Santiago Bauni lleva 36 hoyos sin bogeys y quiere terciar en esta pelea. “Jugué muy tranquilo y pude aprovechar mis chances”, dijo el oriundo de Pinamar, que suma 202 golpes (-11).

El cuarto lugar lo empatan Jorge Monroy y Daniel Barbetti con (-9), mientras que Lisandro Eyherabide, autor de la mejor ronda del día, 65, subió hasta el sexto puesto junto a Joaquín Bonjour y César Costilla.

Godoy, Bauni y González jugarán hoy los últimos 18 hoyos con salida desde las 13.

Se estima que desde las 17.30 se llevará a cabo la ceremonia de premiación, que tendrá la participación del autoridades del Salta Polo Club, representantes de OSDE y del Tour Profesional de Golf Argentino.

Las posiciones

Jugador Score Total

M. Godoy -13 200

S. Bauni -11 202

Ri. González -11 202

D. Barbetti -9 204

J. Monroy -9 204

L. Eyherabide -8 205

J. Bonjour -8 205

C. Costilla -8 205

J. Zapata -6 207

F. Romero -5 208

F. Córdoba -5 208

A. Zarlenga -5 208

Ro. González -5 208

F. Bide -4 209

A. Gallegos -3 210

S. Acevedo 3 210

P. Pinto -2 211

O. Focaccia -2 211