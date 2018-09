Factor Rh negativo: invitan a sumarse a la red de donantes

La Asociación de Donantes Solidarios Rh Negativo Salta invita a quienes tengan este tipo de sangre a sumarse para consolidar la red, que ya tiene 900 asociados en la ciudad. Desde mayo de 2011, hicieron 1.100 donaciones de sangre; todas, de manera voluntaria, altruista y gratuita. Con esta iniciativa, buscan cubrir en forma equitativa y segura las necesidades de sangre y de hemocomponentes de las personas Rh negativo en la ciudad de Salta.

El factor Rh negativo es escaso en la población, ya que solo entre 7 y 8 de cada 100 personas tienen esta condición, que, a su vez, son grupo 0, A, B o AB. Además, no todas ellas son donantes aptas ya que en este grupo hay niños, ancianos, embarazadas y portadores de condiciones o patologías que les impiden hacerlo.

Para formar parte de la asociación, hay que llamar al Centro Regional de Hemoterapia Salta -4215020- y preguntar por Verónica Flores, quien brindará la información necesaria.

Un centro para donar

El Centro Regional de Hemoterapia atiende en la sede de Bolívar 687, de lunes a viernes, de 7 a 17, y sábados y feriados, de 7 a 12. En el afán por descentralizar la donación de sangre, también hacen colectas externas con el móvil.

Mañana, el lunes y el martes de la semana próxima, de 8 a 13, habrá colecta de sangre en la explanada del Cabildo. El miércoles 12, de 8 a 13, en el hospital Papa Francisco. El martes 18, de 8 a 13, en el hospital Materno Infantil. El jueves 27, de 8 a 13, en la plaza del municipio de Coronel Moldes.

La supervisora médica del Centro Regional de Hemoterapia, Roxana Ponce, reveló a El Tribuno que desde que existe la Asociación de Donantes Rh Negativo, el centro no ha tenido tanta carencia como antes de este tipo de sangre. Además, contó que la asociación pone a disposición una guardia, cuando hace falta. Sobre el abastecimiento actual de sangre, aseguró: "No nos sobra pero no nos falta. De acuerdo con las necesidades, pedimos más o menos donantes".

La Asociación de Donantes Rh Negativo recibió el premio Fundación Pedro Luis Rivero, en el marco del XVI Congreso Argentino de Medicina Transfusional, en septiembre de 2017, en Buenos Aires, por el trabajo "Creación de una Asociación de Donantes Solidarios Rh Negativo en el Norte", que describe la historia y el modelo de gestión de la organización.

Dos tipos de donaciones

"La sangre es un elemento biológico insustituible, que no puede ser reproducido de manera artificial", explicó Rafael Espinosa, presidente de la asociación. "Nadie está exento de necesitar una transfusión de sangre en algún momento de su vida", manifestó.

El médico señaló que existe la donación por reposición y la donación voluntaria y habitual de sangre. La primera es la más conocida y sucede cuando un paciente necesita una transfusión y se le pide a los familiares que consigan donantes. "Quienes hayan vivido esta experiencia comprenderán lo dramático de la situación, ya que, a la angustia por el estado de salud del familiar enfermo, se le suma la de conseguir donantes aptos", dijo y aclaró que esta búsqueda es aun más compleja cuando el paciente es portador del factor Rh negativo.

El sistema de salud pública de Salta tiene previstos los mecanismos para asegurar la transfusión del paciente. Lo que se le solicita a los familiares, en la mayoría de los casos, es que consigan donantes aptos para reponer la sangre utilizada.

En cambio, "la donación voluntaria y habitual es la más conveniente y la que nosotros promovemos", apuntó Espinosa. Insistió en que la sangre no es un medicamento que se fabrique en un laboratorio y se compre en una farmacia, sino que se trata de un compuesto biológico, formado por líquidos y células, que produce de forma natural cada organismo.

La única manera de disponer de sangre para una transfusión es la donación de una persona a otra. Por eso, pidió "tomar conciencia de la importancia del tema y de acudir dos o tres veces por año al Centro Regional de Hemoterapia a donar sangre, de manera voluntaria y altruista".

La Resolución 1508/2015 del Ministerio de Salud de la Nación prohibe la exigencia de donantes de sangre de reposición y exige a los bancos de sangre fomentar y realizar acciones para estimular a pacientes y/o familiares a donar sangre de manera voluntaria, altruista y periódica.

Donación de médula

El Centro Regional de Hemoterapia hace un registro de quienes quieran ser donantes de médula ósea.

Cuando alguien quiere hacerlo, se le toma una muestra de sangre y se le pide que firme un consentimiento.

Esa muestra va al Incucai, en Buenos Aires, donde se hace el código genético y se lo incluye en un padrón mundial.

Si algún paciente necesita trasplante de médula ósea y es compatible con alguien del registro, se la contacta por teléfono y, si está de acuerdo, se hace la extracción en Buenos Aires o en Córdoba.