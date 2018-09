Pérez: “Se me rayó en disco con Centurión”

Enzo Pérez, mediocampista de River, que se perderá el partido de ida frente a Independiente por la expulsión en la revancha ante Racing, habló sobre los gestos que le hizo a Ricardo Centurión.

“Como quien dice, se me rayó el disco con Centurión. Ya pedí disculpas, pero creo que el más perjudicado fui yo debido a que me pierdo un cuarto de final de Libertadores, que no sé si va a ser algo que vuelva a jugar”, indicó en declaraciones formuladas a TNT Sports.

Cuando fue expulsado Centurión, Pérez le hizo un gesto que hacía referencia a pisar la pelota y el árbitro decidió mostrarle la roja a él también.

El enojo ocurrió debido a que durante el Mundial, más precisamente tras el empate ante Islandia, el jugador de Racing publicó en sus redes sociales que hacía referencias a sus “ganas de pisarla y encarar”.

Consultado si ese malestar también lo tenían sus compañeros de la Selección argentina que estuvo en Rusia 2018, fue claro: “No voy a meter al resto porque no es algo que hablé con los demás. Me quedó eso ahí, no fue una cargada ni nada hacia él. Sólo se me rayó el disco”.

Debido a las cuatro bajas que tiene el plantel para enfrentar a Platense por octavos de final de la Copa Argentina el miércoles 12 en cancha de Lanús, Pérez se mostró abierto a cambiar de posición ya que que Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez y Exequiel Palacios están con sus respectivas selecciones.

“Si tengo que jugar contra un costado no tengo ningún problema, pero me siento más cómodo como volante central o de doble cinco más adelantado. Ya no soy ese volante por los costados que llegaba a las dos áreas. Fui perdiendo eso por mi cambio de posición y me fueron apareciendo otras cosas dentro del campo de juego”, cerró.