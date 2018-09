Bautismo de fuego para la Selección argentina sin Messi

El fracaso en el Mundial de Rusia quedó atrás, aunque el dolor se mantiene y la Selección argentina aún no se repone, al punto tal que ni siquiera tiene el reemplazante oficial para Jorge Sampaoli.

Pero un nuevo ciclo comienza en Estados Unidos, lugar elegido para el inicio de una renovación profunda, de acuerdo a lo que plantearon desde la AFA. Y será con entrenador interino, ya que en el banco de suplentes estará Lionel Scaloni, acompañado por Pablo Aimar, quienes dirigirán al equipo hasta fin de año.

El rival no supone un peligro mayor: Guatemala no es de las selecciones animadoras de la CONCACAF, pero sin dudas será una buena oportunidad para que surjan nuevas caras que dejen en el pasado a los históricos que saben que su camino con la albiceleste llegó a su fin en Rusia.

Un bautismo de fuego para la nueva Argentina, sin el histórico Lionel Messi, será el amistoso en Los Ángeles frente a Guatemala, en el estadio Memorial Coliseum, a las 00 del sábado hora argentina.

Lionel Scaloni llamó a filas a un plantel con sangre nueva.

“Tenemos claro que necesitamos sumar gente a esta nueva aventura. Es el momento de la renovación. El momento de llamar a estos chicos es ahora. Tienen un enorme potencial”, dijo Scaloni.

El actual DT dejó fuera en esta convocatoria a los históricos Messi, Di María y Agüero, tras el fracaso en el Mundial de Rusia 2018.

Messi aún no ha dado pistas sobre si desea continuar en la Selección, con la que no ha ganado título alguno a nivel de mayores, en medio de una sequía de un cuarto de siglo.

En lo que pudo haber sido el último ensayo formal antes de enfrentarse hoy con Guatemala, Scaloni paró una formación con dos cambios respecto de lo que había sido la práctica del miércoles.

En la zaga, el nuevo fue Germán Pezzella en el lugar que había ocupado Alan Franco. Y en la zona de volantes, Scaloni incluyó a Leandro Paredes en la posición de Rodrigo Battaglia. Los dos futbolistas que ingresaron habían jugado para este mismo equipo el martes.

Minutos después, Scaloni hizo público que ese equipo será el primero que pondrá en su interinato. Así, sólo habrá dos jugadores del último partido contra Francia en el Mundial de Rusia: Tagliafico y Pavón. Además, será el debut en la Mayor para cinco futbolistas: Rulli, Saravia, Palacios, Pity Martínez y Gio Simeone.

Igualmente, Scaloni ya le comunicó al plantel que la idea es que todos sumen minutos en los dos amistosos.

Otra de las novedades del entrenamiento de ayer en Los Angeles la recuperación de Mauro Icardi, quien está mejor de la lesión y se entrenó a la par de los compañeros, aunque lo guardarían para jugar ante Colombia.

Ayer Paulo Dybala se integró a la Selección y practicó por primera vez.

El cordobés pidió autorización para llegar más tarde porque debía presentarse a declarar en Italia por una causa que su exrepresentante lleva en su contra. Tras entrenarse por primera vez, todo indicaría que podría jugar ante los colombianos.

Los equipos

Argentina: Rulli; Saravia, Pezzella, Funes Mori, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios; Pavón, Gio Simeone y Pity Martínez. DT: Lionel Scaloni

Guatemala: Ricardo Jérez; Héctor Moreira, Elías Vásquez, Cristian Jiménez, Allen Yanes; Rodrigo Saravia, José Manuel Contreras, Kevin Norales, Frank de León; Edi Danilo Guerra y José Carlos Martínez. DT: Walter Claverí.