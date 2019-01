La “Chancha” se ilusiona con la “salvación” de Juventud Antoniana

Puso la cara en el peor momento del equipo y cuando los jugadores de Juventud Antoniana, además de atravesar la dura situación de saber que están peleando el descenso, pasaban necesidades en serio. Asumió la capitanía adentro de la cancha, y afuera, junto a otros referentes, peleó por los haberes adeudados y en este 2019 será parte de un plantel que se jugará una de las paradas más bravas en la historia del santo: luchar en ocho finales para no caer al torneo Regional Federal Amateur.

Se trata de Leandro Zárate, quien se refirió en diálogo con El Tribuno al 2018 de pesadilla que tuvo que afrontar el antoniano, a la nueva conducción del club y al “hierro caliente” que tiene el grupo entre sus manos.

Pero el cordobés también dio a conocer algunos pormenores del acuerdo económico al que se arribó con la nueva mesa directiva que encabeza Gustavo Klix. “Hicieron efectivo un pago del día 18, cuando asumieron ellos hasta el 31 de diciembre. Nos depositaron, eso es lo bueno. Estamos con las expectativas de tener un buen año, tanto en la Copa Argentina como en la reválida del Federal A. Hay que hacer bien las cosas para sacar a Juventud adelante”, manifestó la “Chancha”.

“Hay algunos chicos que tienen una deuda aún mayor. Son los que están desde el año pasado. Pero eso cada uno en forma individual se va a encargar de hablar con el presidente para ver cómo se va a arreglar”, añadió.

Zárate valoró la muy buena predisposición dirigencial para encontrar una salida a los sueldos atrasados. “Hubo muchas idas y vueltas, por lo que económicamente no estábamos de la mejor forma. Ello tienen la intención de hacer los pagos y eso es importante. Pero lo más importantes de todo es presentarnos el día 3 (mañana) y comprometernos a sacar a Juventud adelante”, expresó.

El futbolista coincidió en que la falta de un respaldo financiero no acompañó para que se diera un mejor resultado en lo deportivo: “Siempre son cosas que suman. Es importante el tema salarial. Pero a nosotros, lamentablemente, no se nos dieron algunos resultados, aunque considero que no influyó mucho lo económico en el final de cada partido. Entonces, tenemos que tratar de corregir cosas, hacer una buena pretemporada, adquirir una muy buena base física y después pensar en lo económico”.

Justamente, en cuanto a la pretemporada, Zárate consideró que no fue buena la que se hizo antes del inicio del torneo y que a eso el grupo lo terminó pagando caro: “Por problemas de tiempo no se hizo de una muy buena pretemporada, nos complicó ese partido con Rosario Central en el medio. Y nos costó caro en el torneo, en los últimos 20 o 15 minutos de cada partido nos costaba muchísimo. Por eso perdimos muchos puntos que nos hubiera permitido encontrarnos en una mejor ubicación”, concluyó.



Rogó que no falte nadie

Se supo que por las intimaciones de Eduardo Buruchaga y Cristian García realizadas durante la gestión anterior, no solo que estos dos futbolistas no podrán regresar como deseaba el DT Salvador Mónaco, sino que el santo seguiría inhibido para contratar más refuerzos. A todo esto, la situación desgastante que atravesó el plantel todo el semestre pasado pone en duda incluso el regreso de algunos jugadores para mañana, día en el que están citados para arrancar los entrenamientos de cara a la reválida.

Al respecto, Zárate rogó “que no falte nadie el día 3. Tuvimos un contacto en las vacaciones por cómo fue este último pago, pero más de eso no hemos hablado. No estoy al tanto sobre la decisión que tomó cada jugador, pero ojalá que este jueves nos presentemos todos y tratemos de sacar a Juventud adelante, que es lo que más importa”. Cada jugador recibió un plan de trabajo para las vacaciones de parte del profe Alejandro Alesso, antes de retornar mañana al ruedo.