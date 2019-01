Gaibor: “En ningún momento vi una mala situación con Holan"

El volante ecuatoriano Fernando Gaibor dijo este viernes que “en ningún momento” vio una mala situación entre el entrenador de Independiente, Ariel Holan, y alguno de sus compañeros, tras las acusaciones de Gigliotti y Fernández, que en la últimas semanas se alejaron del club de Avellaneda.

“En ningún momento vi una mala situación, ni escuché algún comentario negativo de (Emmanuel) Gigliotti sobre el tema. Por ahora no he visto a ningún compañero decir algo que sea para perjudicar al club. Estamos trabajando bien y tranquilos”, sostuvo Gaibor.

En los últimos días, Gigliotti, quien emigró al Toluca, de México, y Leandro Fernández, quien se incorporó a Vélez Sársfield, apuntaron contra el director técnico y lo acusaron de ser el culpable de sus salidas.

Además, el plantel sufrió la baja de Maximiliano Meza, quien pasó a Rayados de Monterrey, y podrían seguir el arquero Martín Campaña, que se diferenció de Gigliotti y Fernández, al igual que Fernando Amorebieta y Diego Rodríguez.

“Cuando nos toque jugar por la Superliga iremos de lleno por cada partido. Cuando nos toque la Copa (Sudamericana), pensaremos también en poner todo en cada partido. El objetivo en Independiente es ganar todos los torneos que juguemos”, continuó Gaibor.

El rojo ocupa la séptima posición en la Superliga con 23 puntos, a 13 del líder Racing Club, y este año volverá a disputar la Copa Sudamericana, pero no así la Libertadores.

“Hicimos un inicio de pretemporada muy bueno. Estamos todos de la mejor manera, tratamos de aportar lo necesario para cumplir los objetivos. Siempre trato de mejorar, trato de dar algo más. Todo va de la mano de ganarse un lugar y mantener una regularidad. Espero seguir con un balance positivo”, señaló en rueda de prensa en el predio de Villa Domínico tras el entrenamiento matutino.

Independiente este sábado recibirá a Temperley, equipo de la Primera B Nacional, en el primer amistoso de pretemporada.

El partido se jugará a dos tiempos de 40 minutos en el estadio Libertadores de América, desde las 9.30 y a puertas cerradas.

El posible equipo inicial será Martín Campaña; Fabricio Bustos, Guillermo Burdisso, Nicolás Figal y Gastón Silva; Pablo Hernández, Francisco Silva, Gaibor; Brian Romero, Martín Benitez y Silvio Romero.

El rojo jugará otro amistoso ante Gimnasia y Esgrima de La Plata el viernes 18 de enero desde las 22.10 en Mar del Plata, con público de ambos clubes.