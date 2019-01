Cvitanich pasó la revisión médica y halagó a Licha López

El delantero Darío Cvitanich se sometió este sábado a la mañana a la revisión médica para llegar a Racing, se mostró muy ilusionado con su nuevo club y elogió al capitán Lisandro López: “Vengo a aportar. Jugaré cuándo y dónde tenga que jugar. El referente e ídolo de Racing es Lisandro”.

Cvitanich, antes de firmar con Racing, contó que vive “como un duelo” su salida de Banfield y explicó que “no fue pasional y sí racional. No quería ser más una carga para el club y lo mejor era mi salida”.

El atacante de 34 años, que además jugó en Boca, el Ajax de Holanda y el Niza francés, entre otros equipos, arregló con la academia un contrato por 18 meses, con opción a seis más si en ese momento Racing disputa la Copa Libertadores o la Sudamericana, y llegará en condición de libre.

Al pasar este sábado por el Centro de Diagnóstico Médico, el delantero expresó sus ganas de jugar en Racing y de compartir el plantel con Lisandro López.

“Vengo a aportar. Jugaré cuándo y dónde tenga que jugar. El referente e ídolo de Racing es Lisandro. Licha te demuestra que no hay límites. Lo conozco desde hace mucho tiempo y no voy a hablar de lo que es como jugador, yo valoro lo que es como persona”, expresó.

“Tengo claro la dimensión que tiene Racing y lo que significa como institución. Vengo a dar lo mejor y quiero disfrutar de esta nueva etapa”, agregó el goleador.

Sobre la insistencia del técnico Eduardo Coudet para que llegara al club, Cvitanich dijo: “Con Chacho cruzamos mensajes una sola vez, pero ya sé lo que representa estar en Racing”.