Marcos Díaz: “Alfaro tuvo que ver con mi llegada a Boca”

El arquero Marcos Díaz fue presentado como refuerzo de Boca Juniors, junto al paraguayo Junior Alonso, y reconoció la importancia del entrenador Gustavo Alfaro, a quien tuvo en Huracán, en su llegada al club.

“Suma que el entrenador te conozca. Él me pidió y tuvo que ver en mi llegada. Es importante que te pida el cuerpo técnico y también la dirigencia. Eso también fue clave”, reconoció Díaz al ser presentado como flamante refuerzo xeneize, durante una conferencia de prensa en Cardales.

El ex arquero de Huracán y el defensor paraguayo Junior Alonso estuvieron junto al presidente, Daniel Angelici, y el secretario técnico, Nicolás Burdisso.

“Vengo a pelear y a ganarme el puesto y a sumar desde donde me toque. Tengo 32 años y trataré de aportar mi experiencia”, manifestó el arquero surgido de Colón de Santa Fe pero que los últimos cinco años brilló en Huracán.

Por su parte, el paraguayo Junior Alonso, el primer refuerzo en sumarse a la pretemporada, manifestó su alegría por llegar a un club que “representa mucho históricamente”.

El zaguero proveniente de Celta de Vigo enfatizó en que la negociación fue rápida ya que hubo predisposición de los dos partes.

En cuanto a sus características, Alonso, quien fuera dirigido por Marcelo Bielsa en Lille, de Francia, se definió como un defensor con “marca, juego aéreo y salida con la pelota”.

Entre las cosas que le sorprendieron del mundo Boca, el paraguayo valoró el apoyo del público tanto en la calle como en las redes sociales y nombró al mediocampista Emanuel ‘Bebelo‘ Reynoso.

“Me sorprendió Reynoso, es increíble la técnica que tiene”, subrayó Alonso sobre el cordobés que con el arribo de Alfaro tendrá más oportunidades que en el ciclo anterior.