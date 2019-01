Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión

La dirigente social Milagro Sala fue condenada esta noche a trece años de prisión por ser considerada jefa de una asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, en el marco del juicio denominado "Pibes Villeros", que investigó el desvío de fondos públicos.

De acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal en lo Criminal 3, otros 15 imputados deberán cumplir penas de entre 2 a 8 años de prisión, mientras que 13 acusados, entre ellos dos ex funcionarios municipales, fueron absueltos.

Fueron condenados a ocho años de prisión los imputados Graciela López, Javier Nieva, María Condorí, Adriana Condorí y Marcia Sagardía por fraude a la administración pública y como integrantes de la asociación ilícita.

También a ocho años la diputada provincial Mabel Balconte, para quien además se realizó un pedido de desafuero.

Por otra parte, fueron condenados a siete años de prisión Patricia Cabana, Ivan Altamirano y Miguel Ángel Sivila, quienes formaban parte de la cooperativa "Pibes Villeros" por fraude a la administración pública.

El tribunal ordenó la detención inmediata de Cabana, Altamirano y Sivila pese a que llegaron al proceso en libertad y la sentencia no está firme.

Asimismo, recibieron seis años de prisión Mirta Aisama, Gladis Díaz y Mirta "Shakira" Guerrero, tras ser acusadas de "integrantes de asociación ilícita y fraude a la administración pública".

También condenaron con tres años de prisión a Lucio Abregú, ex titular del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y a Raúl Noro (esposo de Milagro Sala) como integrantes de asociación ilícita, mientras que Pablo Tolosa recibió dos años de prisión por fraude a la administración pública, todos en ejecución condicional.

