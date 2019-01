Mensaje de Maradona al Tata Brown

Diego Maradona alentó a su excompañero de Selección y defensor José Luis Brown, quien se encuentra internado en estado reservado.

“Sin José Luis Brown, no hubiésemos ganado nunca la copa del Mundo en 1986. Vos nunca te quejabas de nada, Tata. Estabas siempre con buena onda”, arrancó el 10 la publicación que acompañó con una foto de archivo en la que se lo ve junto a Brown levantando la Copa de México.

Y siguió: “Vos eras el que nos dabas fuerzas a todos nosotros, y no al revés. Terminaste teniendo uno de los mejores promedios del equipo durante el mundial. Incluso la lesión en el hombro, en la final con Alemania, te quedó para toda la vida. Tu hombro nunca volvió a ser el mismo, porque vos no quisiste salir”.

“Ojalá que todo esto que te está pasando sea solo un episodio, y que puedas recuperarte rápido, porque te necesitamos como persona”, finalizó.

Una carrera impecable

Deseo de Pelé para Diego

Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, le deseó ayer una pronta recuperación a la ex estrella del fútbol mundial Diego Armando Maradona, quien se restablece de la operación de un sangrado estomacal.

“Diego, nunca me gusta escuchar que un miembro del club de camisas 10 no está bien, Espero que te sientas mejor pronto”, dijo el excrack de 78 años.