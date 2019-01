“Llamaron Maradona y todos los campeones del ’86”

El hijo de José Luis Tata Brown, Juan Ignacio, expresó su gratitud por el interés y preocupación que mostraron los campeones de México 1986 para saber sobre la salud de su padre, quien se recupera en un instituto médico platense de los trastornos de movilidad que le produjo una enfermedad neurodegenerativa, según un parte médico difundido hoy.

“Maradona me llamó ayer por la tarde y se interesó por saber cómo andaba mi papá. Recibí muchos llamados, y de los jugadores del 86’ obviamente todos. Nos llegó mucho apoyo sin importar los colores de camisetas”, reconoció el hijo de Brown en una nota con AM 630.

“Estoy muy agradecido porque este apoyo demuestra todo lo que fue y es mi papá. La gente de la AFA también nos mandó fuerzas. Seguramente cuando él se entere de la cantidad de personas que lo apoyan, se va a poner muy contento”, expresó.

La noticia sobre el estado de salud del Tata Brown comenzó a circular a primera hora del domingo cuando en Twitter su nieta Uma le dedicó unas sentidas palabras de aliento.

Además, Juan Ignacio comentó: “Mi papá está estabilizado, pero tiene una larga pelea por delante. Tiene que recuperar sus signos vitales. La viene peleando hace unos años y todo se agudizó en el último tiempo. Nos reconoce muy poco y no logra hablar ni manifestarse”.

Brown fue uno de los estandartes de la defensa del seleccionado argentino campeón en México 1986 y convirtió un gol en la final contra Alemania (3-2).