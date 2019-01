Lizy Tagliani antes de entrar al quirófano: "Me las voy a sacar, me pesan"

Este año es un gran año para Lizy Tagliani. La comediante debutará como conductora en El precio justo a través de la pantalla de Telefe. Ayer, Lizy pasó por el quirófano para quitarse las bolsas de los ojos y compartió en Instagram una foto del momento en el que se encontraba internada. Como era de esperarse, fiel a su esencia, acompañó el posteo con mucho humor.

“Llegó el día. Me las voy a sacar, me pesan, están muy grandes, ya no las puedo disimular más. Ja, ja, ja”, escribió en el pie de la fotografía en la que se la ve acostada en la cama de la clínica.

Muchas personas pensaron que se trataba de la cirugía de reasignación de sexo, pero Lizy se expresó al respecto, en una entrevista con la revista Pronto. "¿Si pensé en cambiarme de sexo? Es un tema muy personal. La verdad es que yo no necesito una vagina para sentirme mujer. Mi forma de vivir es auténtica, es la que yo quiero y la que elegí. La volvería a elegir siempre porque estoy feliz de haber nacido Luisito. Ese Luisito es parte de lo que es la Lizy de hoy. Podré operarme, pero siempre habrá algo de Luisito en mí. Jamás voy a renegar de eso", aseguró hace unos años.

La foto de Lizy en Instagram superó los 200 mil likes y se llenó de comentarios deseándole una pronta recuperación.

El después

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Lizy ya que mientras era operada, la comediante recibió la triste noticia de que su perrita Melli había fallecido. “Te voy a extrañar Melli, lamento mucho que haya sido mientras estaba operándome. Me hubiese gustado mucho estar ahí besándose toda, como te gustaba pero bueno así es la vida. Fuiste una perra alegre, compañera y bonachona”, escribió la comediante junto a una imagen del animal.