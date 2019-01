Sandalias con medias: el look de Lavagna que revolucionó las redes

La temporada de verano no da tregua a los políticos. A los que ya suenan desde hace mucho tiempo y a los otros, a los que salieron al ruedo hace pocos días.

Ayer, la sorpresa la volvió a dar el exministro de Economía Roberto Lavagna: en medio de fuertes rumores sobre una eventual candidatura presidencial, que es impulsada por varios sectores pero que a la que él nunca hizo referencia, el economista recibió a desayunar en su casa a Miguel Ángel Pichetto, quien trabaja en un armado electoral con los gobernadores y Sergio Massa, alejado de Cristina Kirchner.

Sin embargo, el alcance de la foto de ambos no trascendió en las redes sociales por la cuestión política sino que el estrellato se lo llevaron sus medias blancas. Pero no solo las medias sino que fueron estas y su combinación con las sandalias lo que generó comentarios de cientos de usuarios de las redes sociales y una explosión de memes.

¡URGENTE! Puede que los equivocados seamos nosotros y Lavagna esté con el último aullido de la moda: "Socks and sandals are now an acceptable look, as seen by Paul Smith, Louis Vuitton and Vetements". pic.twitter.com/wPreHIj6zX