Sin compras del Banco Central, el dólar subió 27 centavos

El dólar subió más de 20 centavos hoy y cerró dentro de la banda de flotación, en 38,739 pesos para la venta al público y 37,71 pesos para el inversor mayorista, sin intervención del Banco Central; mientras que la tasa de las Letras de Liquidez se mantiene en la senda bajista y finalizó en 57,316%.

La divisa estadounidense comenzó la rueda operando al alza y, ya dentro de la banda dispuesta por el BCRA que hoy se estableció entre un mínimo de $37,52 y un máximo de $48,56, no fue necesaria la participación oficial en el mercado de cambios.

Este ascenso se derramó en el segmento minorista, es decir en precio que operan los bancos en la venta de dólares al público en general, donde la divisa subió 27 centavos, para finalizar en $38,739 promedio.

La divisa osciló, al cierre entre el máximo de $39 para la venta en el Banco Galicia y el mínimo de $38,60 en el Banco Nación.

Con el recorrido de hoy, el dólar recuperó el terreno perdido desde el 2 de enero pasado cuando cerró en $38,744 cuando comenzó una carrera bajista hasta los $ 38,057 del lunes último.

En el mercado mayorista, "sin intervención oficial luego de cinco subastas consecutivas, la divisa norteamericana se mantuvo, con muchas oscilaciones, máximos de $38 y mínimo de $37,65 por unidad, que lo ubicaron dentro de la zona de no intervención oficial", señaló el operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

Dólar mayorista

Al valor de hoy "el dólar mayorista terminó la penúltima rueda de la semana en el nivel más alto del mes, con un registro casi idéntico al del último día de diciembre pasado", agregó el operador.

"Siguió vigente la orden de compra de inversores que cambiaron de posición y fueron ejecutadas por bancos", explicó Fernando Izzo, operador de ABC Mercado de Cambios. Para el especialista "la falta de la divisas con las que se encontraron los compradores responde a la especulación de los vendedores de bancos e inversores, quienes al subir el precio del dólar prefieren esperar, dado que los exportadores cerealeros que solo liquidaron unos US$ 60 millones ayer, cuando el promedio era de US$ 80 diarios".

Leliq

Al mediodía el BCRA hizo la subasta diaria de Leliq en la que adjudicó $147.827 millones a una tasa promedio de 57,316% y dejó como resultado de la operación una expansión monetaria de $5.100 millones.

Frente del BCRA

La tasa de Leliq suma ya 11 ruedas consecutivas de bajas comenzadas el pasado 4 de enero y acumula un descenso de 22% desde el máximo convalidado (73,5%) el 8 de octubre pasado.

El volumen operado en el segmento contado alcanzó "los US$ 623 millones de dólares, un 2% menos que lo negociado ayer", acotó Izzo.

En tanto que en el mercado de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) no se realizaron operaciones.

En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 893 millones, de los cuales más del 50% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 38,49 y $ 39,792 respectivamente. Los plazos, en general, mostraron alzas de más de veinte centavos, acompañando la suba del spot.