Salta Basket se quedó y Barrio Parque no perdonó

Parecía ser otra noche tranquila. De más festejos. Todo venía perfecto para Salta Basket hasta el tercer cuarto, pero no lo supo cerrar al partido y Barrio Parque se lo dio vuelta en el capítulo final para tomarse revancha de lo sucedido la semana pasada y ganar por 86-82.

La noche arrancó con un corto homenaje y festejo del plantel de los infernales, por haber ganado el Súper 4 la semana pasada, lo que le asegura un lugar en la final por la plaza a la Liga Sudamericana.

Luego Salta Basket tomo la iniciativa del encuentro y estuvo siempre arriba durante el primer parcial, que finalmente ganó por 22 a 20.

El equipo local logró una mejor diferencia en el segundo cuarto que terminó ganando por 40 a 33.

En el tercer juego, los infernales se soltaron aún más y llegaron a una máxima diferencia de 13 puntos, producto de un trabajo sólido y efectivo y con un Mariani explosivo en cada contragolpe.

Muy relajado por la buena diferencia (64-53), Salta Basket encaró el último periodo y lo pagó cargo. Barrio Parque apretó, ajustó marcas y fue acortando distancias hasta dar vuelta el marcador con una mejor puntería que los dueños de casa, con una diferencia de 15 puntos.

El equipo salteño ya había dado demasiadas ventajas y ahora tendrá dos juegos más como local, mañana recibirá a Sportivo América y el domingo 27 a Central de Ceres.

Síntesis

S. Basket 82 B. Parque 86

L. Rasio 19 G. Mikulas 4

V. Cajal 2 L. Rivata 12

G. Eseverri 9 J. Kelly 24

F. Mariani 27 L. Guerra 13

S. Cutley 19 E. Rossi 12

F. Dellavalle 3 A. Landoni 4

E. Stucky 3 J. Chiera 17

W. Alvarez 0 T. Cravero 0

A. Solis 0 L. Reinaudi 0

M. Girón 0 N. Xynos 0

L. Fernández0 V. Bauducco 0

E: L. Hiriart E: A. Lotterio

Estadio: Delmi

Árbitros: Leandro Lezcano, Nico Danna y Carlos Montoya.

Progresión: 22-20, 18-13, 24-20 y 18-33.

Próximos partidos: Hoy, Lactear vs Echagüe e Hindú Club vs Villa San Martín. Mañana, Salta Basket vs. Sp. América.