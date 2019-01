Cuestionan llamativa postergación de elecciones en Junta Calificadora

Por decreto 1.471 publicado el 19 de diciembre de 2018 se postergó hasta abril próximo el llamado a elecciones y se prorrogó a noviembre el mandato de los miembros de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Salta. El mandato de tres años había vencido el 26 de noviembre pasado, pero por decisión del Ministerio de Educación continuarán las mismas personas por un año más al frente del organismo.

De acuerdo al decreto, no fue posible el llamado a elecciones debido al interés que generó en la docencia la modificación de la Ley 6.830 sobre el "Estatuto del Educador", curiosamente sin avances concretos en el último año. La normativa señala que el no convocar a elecciones es a modo de "precaución" hasta tanto se defina la (nueva) integración de la Junta, que se contemplaría en la reforma del estatuto.

Sin embargo, desde Tribuna Docente, agrupación del Partido Obrero (PO), cuestionaron duramente el argumento. "­Nos mienten descaradamente! hasta fines de 2018 jamás presentaron proyecto de modificación del Estatuto. Al contrario, se negaron todos estos años a tratar el único proyecto presentado por el bloque del Partido Obrero en la Legislatura provincial que plantea avances en derechos laborales para los docentes", dice el comunicado difundido.

En relación con la posible reforma de la composición de la Junta, el sector plantea un interrogante: "¿Tendrá que ver con lo que históricamente solicitábamos de que todos los miembros sean elegidos por la docencia? y que se aplique el sistema D'Hont en la totalidad del cuerpo colegiado y no por salas como se viene aplicando...?".

Por su parte, la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo, durante una entrevista le dijo a El Tribuno: "Siempre hicimos la elección de Junta con el voto electrónico, esta vez por un problema puntual de presupuesto decidimos postergar. Ya nos reunimos con Junta, con una persona a la que le encargamos elabore la Junta Electoral. Hay una postergación del mandato, pero nada más que por eso, digo nada más que por eso, porque es nada más que por eso. No por otro motivo", enfatizó.

Tribuna Docente consideró que el decreto llegó "tarde", debido a que el organismo estaba en situación irregular desde octubre, cuando se decidió no convocar a elecciones. Denuncia que "el propio decreto, que pretende regularizar una situación encubre una maniobra, dice que se convocarán a elecciones en abril, pero seguirán vigentes los actuales miembros hasta noviembre de 2019. Esta prórroga muestra la complicidad entre el gremio de la ADP, Junta y el Ministerio".

Funciones

La Junta Calificadora de Méritos y Disciplina es un órgano colegiado que tiene la función de evaluar el ingreso, la permanencia y los ascensos a lo largo de la carrera docente. También está entre sus roles el de determinar la aplicación de las sanciones.

El organismo se compone de diez miembros que se eligen cada tres años de la siguiente manera: seis (dos por cada sala) a través del voto, actualmente en manos de la ADP. Uno corresponde por el sindicato de mayor número de afiliados, en este caso también la ADP y tres designados por el Estado.

La carrera docente está asociada en gran parte a las decisiones de este órgano, por lo que la elección de los representantes que la integran es fundamental para el sector educativo.

"La Junta Calificadora está cuestionada por las denuncias de corrupción que involucran a la comisión directiva de la ADP, a su secretaria general Patricia Argañaraz y al propio Ministerio de Educación", sostiene la agrupación docente del PO. Aparte de la supuesta malversación de fondos señalan que hay denuncias vinculadas a las tareas propias de la Junta, designaciones fraudulentas, emisión de títulos falsos, alteración en el cuadro de puntaje, irregularidad en las designaciones, traslados y concursos arbitrarios, persecuciones y hostigamientos laborales a quienes osan denunciar estos atropellos.

Para Berruezo, "la elección de la Junta -de Calificaciones- es una responsabilidad importante del docente con su voto. No sé si todos toman conciencia de lo que eso representa porque después esa Junta es la que valora los méritos del docente, claro en base a una normativa específica sobre puntaje, pero la carga es importante".

Docentes podrán ver por internet los cargos vacantes

El nuevo sistema de designaciones masivas promete agilidad y transparencia.

En el página web de Educación (www.edusalta.gov.ar) los docentes del nivel primario -y sus modalidades- que aún no son titulares ya pueden ver las vacantes disponibles en cada una de las escuelas, por zonas y departamentos para postular en el ciclo lectivo 2019.

También en el momento de la designación masiva, en febrero próximo, se podrá acceder a la publicación del ciento por ciento de las vacantes a través de una pantalla, donde aparecerán los cargos docentes a cubrir de acuerdo al cuadro de puntaje elaborado por Junta Calificadora.

“Hemos logrado en dos meses, gracias a una inversión importante del Gobierno de la Provincia, cargar en el sistema -informático- todas las vacantes de las escuelas, lo que va a terminar con los cuestionamientos de falta de transparencia”, aseguró la ministra Analía Berruezo.

No obstante, admitió que con este nuevo sistema de designaciones seguramente “va a haber problemas de gente que no pueda entrar en algunas escuelas, pero, justamente, para poder elaborar un sistema que sea transparente probablemente haya algunas dificultades”.

La carga estuvo a cargo de la Secretaría General de Administración, mediante su área de Coordinación de Actuaciones. Berruezo admitió que “muchas veces había falta de transparencia de parte de los cargos que salían para las designaciones. Esto es muy técnico”, dijo. Otras veces, agregó la funcionaria provincial, era porque “algunos directivos de escuelas no terminaban de saber cuáles eran las vacantes que tenían al momento de informar en septiembre, y por supuesto, que -a esa fecha- no terminaban. Entonces, por eso mismo la carga de datos se hizo hasta la semana pasada”, contó.

Cada año las designaciones masivas son problemáticas. Los reclamos por desorganización, desinformación, esperas eternas, irregularidades en la entrega de cargos vacantes son las constantes que los docentes esperan que esta vez se subsanen.

“Esto es histórico. Es un gran desafío que tuve, muy complejo de lograr por la inversión económica que requería y un equipo de trabajo que debía dedicarle muchas horas al proyecto, pero logramos hacerlo. El único objetivo es que el docente se vaya tranquilo a su casa y sepa que es el cargo que le correspondía”, puntualizó la ministra.