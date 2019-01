“Armani está contento en River, pero varios equipos nos consultaron”

El arquero de River Plate, Franco Armani, está “contento” en el club, pero su representante reveló que “varios equipos” consultaron por él antes del inicio de la pretemporada en Uruguay.

“Varios equipos nos están consultando por Armani, pero él mismo dice que las cosas se van a dar en su momento. River tiene que estar tranquilo, si se llega a ir no va a ser de un día para el otro”, manifestó Martín Aráoz en diálogo con radio Rivadavia.

“Creo que en este libro de pases no va a haber sorpresas. Franco está muy cómodo y contento en River”, agregó Aráoz.

A su vez, el representante de Armani afirmó que el arquero campeón con River en la Copa Libertadores 2018 tiene “el sueño de la Copa América” a disputarse en Brasil en junio próximo.

“Espero que se le pueda dar porque todo lo que se propone, lo cumple”, indicó Aráoz.

Por otra parte, el volante Tomás Andrade finalizó su vínculo a préstamo con Atlético Mineiro de Brasil, que no ejecutó la compra de su pase tasado en 3.750.000 de euros.

El juvenil surgido en River retornará al club para la pretemporada que comenzará el 6 de enero, con base en Punta del Este, y el cuerpo técnico evaluará si lo tendrá en cuenta.

El arquero Augusto Batalla, con paso reciente a préstamo en Tigre, también será otra de las nuevas caras para la vuelta a la actividad.

River Plate, campeón de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors, volverá a los entrenamientos el 6 de enero con vistas a los trabajos de pretemporada en Uruguay con el amistoso confirmado ante Nacional en Maldonado el 15 del corriente.