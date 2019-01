Juventud, tras el arribo de refuerzos

“Por el momento no hay ninguna inhibición y tengo entendido que puede ser a partir de junio. Ojalá que no aparezca nada y que podamos incorporar los refuerzos que nos pidió el técnico”, es lo que manifestó el presidente de Juventud Antoniana, Gustavo Klix, ante los rumores que corrieron de que el club de la Lerma no podía sumar refuerzos por las trabas que se presentaron con los exjugadores como Eduardo Buruchaga y Cristian García, quienes se fueron de Juventud a principio del torneo y pidieron que se cumpla la firma de sus respectivos contratos, reclamo que hicieron notar a viva voz a la comisión anterior.

Ahora, ante la posibilidad de incorporar jugadores, Klix adelantó que todo está encaminado para que el defensor Diago Giménez y el delantero Abel Argañaraz lleguen a Juventud.

En tanto, no seguirán los hermanos Matías y Leonardo Gogna y Diego Pascuttini.

El plantel antoniano hoy a las 8.30, en Lerma y San Luis, retorna a los entrenamientos.

En tanto la dirigencia anticipó que están en pleno trabajo para que 6 juveniles del club firmen sus respectivos contratos