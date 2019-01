Chano está de novio con una ex Miss Argentina y periodista jujeña

La joven dio una entrevista telefónica en un medio de Jujuy y admitió: “Sí, soy la novia de Chano. Estoy re sorprendida, no me esperaba que lo diga”.

Todo comenzó cuando Chano Moreno Charpentier (37) brindó una entrevista al diario Clarín, transmitida por Facebook Live, donde se lo vio verborrágico y contento por el lanzamiento de su nuevo disco El Otro.

Los 25 minutos de charla no estuvieron enfocados solamente en su vida profesional sino también en la personal. "Tengo una novia jujeña, que es la reina de Jujuy. Tuvimos una noche increíble. Es periodista, a veces nos vemos. La re quiero, es divina. Pero no la nombro porque creo que tenía un chabón cuando la conocí. Un polista", reveló Chano notablemente entusiasmado.

Inmediatamente en las redes sociales todos se preguntaron quién era esa mujer que había conquistado al cantante.

La revelación llegó a partir de una entrevista telefónica que dio la joven en Todo Jujuy. Su nombre es Elena Roca, es modelo y periodista y en 2007 fue elegida Reina de los Estudiantes. "Sí, soy la novia de Chano. Estoy re sorprendida, no me esperaba que lo diga", confirmó.

"Estoy contenta, me llegó el amor", señaló y contó que se conocieron hace un tiempo por amigos en común.

"El año pasado me llamó y me convocó para ser parte de su video Naistumichiu que se filmó en Purmamarca, me dijo 'yo quiero que estés porque sos la Reina de Jujuy', yo le dije que me halagaba, lamentablemente por compromisos laborales no pude estar", relató. Pero enseguida aclaró que la vida le dio revancha: "Nos reencontramos cuando estaba trabajando como periodista en Buenos Aires, le hice una nota, empezamos a salir y este año estamos de novios".

Roca contó que estuvo de novia seis meses con el polista al que Chano hace referencia en la entrevista con Clarín y detalló: "Corté, él se enteró, me escribió y empezó todo".

Tal como dijo en varias oportunidades, Chano disfruta mucho de sus estadías en Jujuy y su flamante novia comentó: "Cada vez que puede, viene".

La jujeña reconoció que se considera una mujer de perfil bajo, pero que ante la confesión del músico no le quedó alternativa y tuvo que blanquear el romance públicamente. Además, aclaró que nunca usó la relación mediáticamente para tener fama.

En las últimas horas, Elena publicó una foto con Charpentier en las redes sociales y escribió: "Love is in the air! Con el amor de mi vida Chano. Siempre acompañándote en las buenas y en las malas".

En Todo Jujuy le consultaron cómo es el músico en la intimidad y ella lo calificó como "divino, re sensible y un excelente músico, una gran persona y lo quiero un montón. Me hace muy bien estar con él, y a él lo mismo conmigo. Soy una persona sumamente sana y él me agradeció eso y que lo ayude en su lucha contra las drogas".

Elena reveló que su sueño es "verlo triunfar en la música en todo el mundo y acompañarlo en el proceso", y que le dijo a su novio que se aleje de la gente tóxica. "Ahora se está rodeando de gente sana, que lo quiere ayudar a estar bien", concluyó.

Fuente Clarín