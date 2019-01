Las mujeres docentes se jubilan a los 57 años y los hombres, a los 60, con 25 años de servicio si tiene 10 frente a grado o 30 años si no lo tiene, según detalló la docente jubilada Inés "Yiyi" Portal, del gremio Sitepsa.

Mencionó también que rige una jubilación extraordinaria por área de frontera que tiene alcance a la educación especial. Esta consiste en que los maestros pueden jubilarse sin límites de edad con 25 años de servicio.

Portal precisó que "el desempeño completo en área de frontera le permite a un educador jubilarse con 19 años y seis meses efectivos de antigedad, dado que le computan cada tres años un año más de antigedad. A los que no tienen la totalidad de los años en zona de frontera, le combinan y se puede llegar a jubilar un poco antes, con 22, 23 o 24 años de servicio sin límites de edad", indicó.

Para poder jubilarse "antes" que el resto de los trabajadores, el sector docente aporta cada mes un 2 por ciento más, es decir, casi un 14 por ciento. Sobre si hay abusos o no en los traslados docentes, Yiyi Portal manifestó que "no es tan así".

"Para trasladarse a zonas desfavorables, alejadas o con dificultades de transporte, climática o de acceso se debe aprobar un apto físico, como por ejemplo no tener problemas de columna. Y muchos colegas no llegan bien a la edad jubilatoria, por lo que no pasan el apto", señaló la dirigente. El régimen docente en Salta tiene más de 30 mil aportantes.