Djokovic va por Nishikori y Del Potro puede subir

El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, le ganó al ruso Daniil Medvedev por 6-4, 6-7 (5), 6-2 y 6-3 en tres horas y 15 minutos, con lo que clasificó a cuartos de final del Abierto de Australia, donde jugará con el japonés Kei Nishikori. Y en caso de vencerlo, le dará una mano a Juan Martín Del Potro para que vuelva a ser cuarto en el ranking ATP. El tandilense no se presentó en este primer Grand Slam del año porque se recupera de una lesión, y su regreso está previso para el ATP 250 de Delray Beach, que dará inicio el 19 de febrero.

El serbio se enfrentará así al octavo favorito del torneo, luego de vencer a Medvedev, decimoquinto preclasificado, en un juego de alta intensidad física que pudo resolver en los últimos dos sets por su mayor experiencia y frialdad.

Mucho más esfuerzo debió invertir el japonés Nishikori para imponerse al español Pablo Carreño Busta por 6-7 (8), 4-6, 7-6 (4), 6-4 y 7-6 (8) en cinco horas y cinco minutos de partido.

El japonés, campeón del torneo de Brisbane (Australia) este año, se quedó con la victoria en el desempate del último parcial, que perdía 8-5 y pudo revertir con cinco tantos consecutivos, el último con un ace.

Djokovic no pierde con Nishikori desde el US Open 2014 y domina el historial de enfrentamientos con quince victorias contra dos derrotas. En torneos de Grand Slam, lo aventaja por 4-1 y en Australia ya lo sacó en los cuartos de final de la edición 2016.

Por otra parte, el canadiense Milos Raonic (16) dejó en el camino al cuarto preclasificado, el alemán Alexander Zverev (4), con una victoria por 6-1, 6-1 y 7-6 (5) en dos horas de partido. Su próximo rival será el francés Lucas Pouille (26), que venció en un exigente partido al joven croata Borna Coric (11) por 6-7(4), 6-4, 7-5 y 7-6 (2).

En el cuadro femenino, la estadounidense Serena Williams, de 37 años y siete veces campeona del Gran Slam australiano, le ganó 6-1, 4-6 y 6-4 a la rumana Simona Halep, número uno del mundo y finalista el año pasado.

Williams jugará en cuartos de final con la checa Karolina Pliskova (7), que despidió a la venezolana nacionalizada española Garbine Muguruza, por 6-3 y 6-1. La japonesa Naomi Osaka, campeona del US Open 2018, quedó ahora como la mejor preclasificada del torneo (cuarta) e ingresó entre las ocho mejores de Australia después de superar a Sevastova (13) 4-6, 6-3 y 6-4.