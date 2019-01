La Policía halló "objetos flotantes en el agua" y suspendió la búsqueda de Emiliano Sala

Un panorama desalentador. A más de 15 horas de la desaparición de la aeronave que trasladaba al jugador argentino Emiliano Sala rumbo a Cardiff, la capital de Gales (Reino Unido), la Policía de Guernsey reveló que encontró restos de lo que podría ser la avioneta, aunque no pudo precisarlo.

Además, mediante las redes sociales, informaron que la búsqueda fue suspendida debido a que ya es de noche y por ello el operativo se reanudará mañana al amanecer.

During the course of the 15-hour search, which used multiple air and sea assets from the Channel Islands, UK and France, a number of floating objects have been seen in the water. We have been unable to confirm whether any of these are from the missing aircraft.