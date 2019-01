VIDEO: La inesperada y simpática pelea entre Mirko y Felipe, los hijos de Marley y Florencia Peña

Mirko y Felipe se llevan sólo 15 días de diferencia. Como el papá de uno y la mamá del otro tienen una relación cercana, entre los dos pequeños surgió una temprana amistad. El conductor y la actriz coincidieron en los últimos días en Pinamar, oportunidad que aprovecharon los bebés para ponerse al día.

Esta vez, desde su cuenta de Instagram, Marley publicó un video con la siguiente leyenda: “Una amistad afianzada”. En la grabación se puede ver a Mirko manejando un “autito”, que provocó la furia Felipe, el hijo menor de la actriz. “Se llevan bárbaro!”, se escucha decir a Peña, mientras que el animador se ríe de la situación.

“Se matan!, Me muero!”, sigue diciendo Florencia ante el intento de Felipe de sacarle el juguete a su amigo Mirko. “Nooooo!”, grita la ex jurado del Bailando 2018 cuando su hijo casi lo tira al piso al último ganador del Martín Fierro de Oro Digital. En tanto, su padre no paró de “disfrutar” el momento.

En pocas horas , el video casi llegó a la 800 mil reproducciones e innumerables comentarios de los seguidores de Marley que no tuvieron más que palabras de elogio para dos de los bebés más lindos del espectáculo: “Son divinos!”, “Mirko no llora nunca”, “Los amo”, “Hermosos los dos”, “Se armó la rosca, jaja, qué bellos”.