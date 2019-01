Camión destruye una columna con semáforos

En la madrugada del lunes un camión de gran porte quebró y tiró al suelo una columna de hierro que sostenía un sistema de semaforización sobre avenida Teniente Ibáñez en su intersección con la calle Cabred. Se estima que el incidente ocurrió entre las 4 y las 6 de la madrugada, la denuncia de la presencia del poste de hierro tirado sobre la calle fue recibida alrededor de las seis y personal municipal se dirigió al lugar para constatar la situación; para evitar accidentes, efectivos de la Dirección de Tránsito se instalaron en el sector y se harán cargo de controlar el tránsito hasta que el poste de hierro con sus semáforos sea restituido. El sistema de semaforización ubicado en ese punto crucial es de suma importancia debido a que controla el único acceso al hospital Joaquín Castellanos; el ingreso al hospital se debe realizar por calle Cabred, qu corta a la avenida Tte. Ibáñez, e inmediatamente hace lo mismo con la ruta nacional 34 antes de llegar al portón de acceso al hospital zonal. También se transforma en su única vía de egreso en sentido inverso, lo que hace que sea muy transitada, el cruce con una avenida y una ruta nacional potencia el riesgo de accidentes, debido al intenso movimiento vehicular. Los semáforos controlan el tránsito sobre la nacional 34, sobre la avenida Tte. Ibáñez y sobre calle Cabred en ambos sentidos, permitiendo el desplazamiento en forma segura de muchas personas que en forma peatonal ingresan al hospital. Sin los semáforos los accidentes entre vehículos, y que también podrían involucrar a peatones, ciclistas y conductores de motos, serían constantes, "es urgente para nosotros reponer en lo inmediato el poste con sus semáforos, lamentablemente el caño que utiliza es uno muy especial, porque debe soportar el peso de varios semáforos, aquí no se consigue y debemos viajar hasta Salta, después deberemos reponer todo el cableado, porque fue prácticamente arrancado, y ver los daños que sufrieron las luces, esto demandará entre dos a tres días", manifestó Mario Cabral, técnico electricista municipal. Mientras las reparaciones se llevan a cabo, personal de tránsito estará apostado en los cruces para controlar el tránsito vehicular, evitando que se produzcan accidentes.

El camión que causó este daño a la ciudad solo dejó huellas de la mala maniobra que realizó, porque de inmediato se dio a la fuga, "las huellas muestran que intentó ascender a la ruta 34 desde avenida Tte. Ibáñez doblando por calle Cabred, pero la maniobra realizada no fue buena y terminó llevándose el poste por delante, debido a su gran porte no le fue muy difícil arrancarlo casi desde la base, tirar todo al suelo y continuar como si nada hubiera pasado, pero seguramente fue consciente de lo que hizo", manifestó Cabral. A partir de este accidente, desde el municipio se van a tomar algunas medidas con los camiones, que por lo general no espetan las señales.

"Creo que se van a volver a colocar los guardarail para evitar que estacionen en lugares no permitidos, también se van a controlar los ingresos a la ciudad, estos grandes camiones que se estacionan sobre las banquinas de la ruta obstaculizan la visión al resto de los conductores que intentan ingresar a la ciudad o buscan acceder a la ruta nacional, seguramente desde las áreas correspondientes trabajarán en ese sentido" finalizó Mario Cabral.

Debido a la falta de una clara legislación sobre la prohibición del desplazamiento de camiones dentro de la ciudad, la presencia de este tipo de vehículos en el sector centro y en los barrios es permanente, siendo los responsables de provocar en forma constante el corte de cables de electricidad, de señales de cables y de teléfonos debido a su gran porte.