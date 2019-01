Son "muy pocos" los chicos que prosperan

El cacique Balducho Villafuerte, padre de Ana Delia, la maestra que aspira a ser directora en la escuela 4.528 de Misión Chaqueña, aseguró que en los más de 100 años del establecimiento son "muy pocos" los miembros de la comunidad que pudieron surgir y hoy son profesionales.

"Si saldrían capacitados por lo menos cuatro o cinco chicos por año yo no diría nada, pero los poquitos que salen no se justifica", planteó en contrapartida de los dichos del cacique Balbino Díaz que minimizó la protesta wichi y que ayer se reunió con el ministro Marcelo López Arias.

Balducho defendió su representatividad, puesta en duda, asegurando que existen actas de asambleas firmadas por un gran número de familias que avalaron las protestas, tanto la de la toma de la escuela como del acampe en la plazoleta IV Siglos.

"Tenemos asambleas que se hicieron y en cada una todos firman, no es solamente mi familia, hay muchas familias, nada más que todas no pueden venir porque no contamos con los medios", expresó y se lamentó que "muchas veces los políticos usan a otros hermanos y lo triste y malo es que ellos se prestan a eso".

Veinte días

El acampe wichi en la capital salteña hoy cumple 20 días. Luego de que le dieran a Ana Delia Villafuerte el cargo de coordinadora de Educación Intercultural Bilinge la gran mayoría regresó a Misión Chaqueña. En la plazoleta céntrica queda una veintena de dirigentes de la comunidad que ahora plantean una ley de educación indígena debido a que consideran que la normativa actual deja afuera una cantidad de cuestiones que sólo terminan perjudicando a las niñas y niños.

El cacique recordó que llegaron a Salta "juntando moneditas para pagar un transporte", deslizando que el grupo de ayer contó con ayuda para viajar.

Balducho admitió que no es la primera vez que se encuentra con una situación así, que tuvo varias luchas con sus hermanos, por ejemplo por el edificio para el colegio secundario, para que habiliten un terciario, pero nunca se dejó intimar. "Sufrí muchas amenazas durante todos estos años, pero siempre seguí luchando por mis derechos y los de mi comunidad y voy a seguir", señaló el cacique wichi.

Conferencia y marcha

Desde “el acampe wichi” convocaron a organizaciones sociales, políticas, colectivos artísticas, feministas, de identidad género y a la población salteña en general a sumarse a las actividades de protestas que realizarán estos días.

Mañana, a las 11, brindarán una conferencia de prensa en la plazoleta IV Siglos, donde están instalados desde hace casi tres semanas integrantes de la comunidad Misión Chaqueña.

El viernes, a las 10, anunciaron un marcha por el centro de la ciudad. “Denunciamos desde 2007 la falta de cumplimiento de la ley 7.546 de educación de la Provincia”, dijeron.

Señalaron que la legislación establece “favorecer el desarrollo de la educación intercultural bilingüe”.

“Haremos entrega de un proyecto de ley que resguarde el cumplimiento de los derechos humanos que la Constitución nacional y las leyes respaldan”, indicaron.