"Contentas estarán las verdes", ironizó el cura Loyola Pinto en su cuenta de Facebook

El vicario judicial y juez único del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Salta, Loyola Pinto, expresó su bronca en las redes sociales al calificar de "asesinas" y "destructoras de vidas" al colectivo que exige que se dé cumplimiento de la ley que autoriza la interrupción del embarazo en caso de violación.

Ayer el ministerio de Salud de la provincia de Jujuy emitió un comunicado en el que se informaba que la bebé que nació por una cesárea a una nena de 12 años que había sido violada, había fallecido. El caso tuvo enorme repercusión, ya que la niña y su madre habían solicitado el protocolo de ILE (interrupción legal del embarazo), el cual se le negó en un primer momento e hicieron que el embarazo curse hasta casi el sexto mes.

"Contentas estarán las verdes. Esconden su odio con palabras simpáticas: empatía, sororidad y no se qué cuentos más... Asesinas es lo que son y punto. No, y punto no. También destructoras de vidas. Esa pobre niña violada sabrá algún día lo que pasó", escribió el cura.