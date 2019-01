Cortez Gil fue formalmente separado del Gobierno

Ezequiel Cortez Gil, el funcionario que manejaba alcoholizado, huyó de un control, pasó varios semáforos en rojo y fue filmado por un agente de tránsito, quedó ayer formalmente separado de su cargo de secretario general del Tren a las Nubes. Tras el escándalo que generó el caso, en el Boletín Oficial se publicó que la desvinculación se debió a una "reestructuración".

Las imágenes de Cortez Gil en un video en el que amenaza al inspector que lo sancionó con la frase "no tenés idea de quién soy" se viralizaron en las redes.

Antes de ser secretario general, Cortez Gil había trabajado para la Provincia desde el año 2013 como fiscalizador del acuerdo entre la provincia y Ocasa (Organización Courier Argentina) y luego fue designado en la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

Si bien ya se había difundido que sería separado del Gobierno, su alejamiento se formalizó ayer en el Boletín Oficial.

El defensor de Cortez Gil había apuntado contra el agente Francisco Valentín, quien filmó las amenazas que sufrió la noche del operativo.

Raymundo Sosa, abogado del ahora exfuncionario, había acusado al inspector de "abuso de autoridad" y denunciaba que había tratado de cobrar una coima.

Al ser consultado por las declaraciones radiales del abogado, Francisco Valentín aseguró: "Nunca incurrí en cohecho. No hubo abuso de autoridad porque le pedí la documentación. El caballero se había dado a la fuga, cruzó cinco semáforos en rojo. Se hizo una persecución y se llegó a su domicilio. Ahí salió agresivamente a hablar. Abuso de autoridad hay, yo creo, de parte del señor Cortez".

Valentín explicó que publicó el video del hecho en las redes sociales luego de ser convocado a un careo con Cortez Gil. Relató que llegó tarde a la reunión porque se había dormido y que no le dieron la posibilidad de "volver por la tarde, ni otro día para hacer la aclaratoria".

"Me dijeron que estaba asentado que me presentaba tarde y que no iba a ser necesario. Entonces, al salir del lugar y al tener molestia, me presenté en la Dirección de Tránsito para hablar con mis superiores e informarles lo sucedido. Me enteré de que el caballero había retirado el vehículo por 700 pesos. Me sentí molesto porque no me habían dado derecho a la defensa en el careo. Lo publiqué por una molestia. Nunca pensé que esto se iba a viralizar", manifestó.

El trabajador expresó que espera que la situación "se resuelva" lo antes posible. "Uno trata de cumplir con su trabajo y de la otra parte le prohíben, es como que te dicen tal gente sí y tal gente no", afirmó.

"Si yo no hubiera hecho la filmación creo que la situación hubiera sido diferente. En estos momentos estaría apartado de mi trabajo por una mala función, como lo están diciendo. Yo hice la filmación, yo la subí para que se vea que en ese momento el caballero nos estaba agrediendo. La filmación se corta cuando se presenta su padre y el accede a que se practique la prueba de alcoholemia y se traslade el vehículo, que se encontraba en la vía pública", recalcó.

"Nunca hablo de la vida privada del señor Cortez. Tuve que pedir la licencia a raíz de este problema y ando enfermo por no saber que va a suceder con mi fuente laboral. Mi familia se encuentra dolida por todas las acusaciones que se hacen a mi persona, totalmente falsas", finalizó.

La decisión oficial

En una decisión administrativa del Ministerio de Turismo publicada ayer en el Boletín Oficial se planteó que, en una reestructuración del área, “se ha considerado necesario dejar sin efecto la designación del Dr. Roque Ezequiel Cortez Gil”.

La infracción de Cortez Gil se produjo el 22 de diciembre, pero se conoció cuando un inspector de Tránsito difundió un video.