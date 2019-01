Scaloni se ilusionó con hacer una buena Copa América, con Messi

Lionel Scaloni se ilusionó con la posibilidad de que el equipo se encuentre en “las mejores condiciones” durante la disputa de la próxima Copa América en Brasil, cuyo sorteo se efectuó en Río de Janeiro.

“Ojalá nos encontremos en las mejores condiciones. Es un sorteo difícil, pero intentaremos hacer las cosas lo mejor posible”, sostuvo el entrenador de la Selección argentina tras conocer cuáles serán los adversarios del grupo B de la competencia continental, que se llevará a cabo entre junio y julio venidero.

Argentina debutará el sábado 15 de junio en Salvador enfrentándose a Colombia. El miércoles 19 se medirá con Paraguay en Belo Horizonte y el domingo 23 tendrá como rival a Qatar, en Porto Alegre.

“A Colombia la conocemos. La enfrentamos en los Estados Unidos (empate sin goles en un amistoso en Nueva Jersey, en setiembre último). Es una selección de jerarquía”, describió.

“Paraguay también es un adversario difícil. Con un técnico nuevo (Juan Carlos Osorio), con mucho prestigio”, continuó el ex técnico del representativo sub 20.

“Y Qatar, teóricamente, es el desconocido del grupo, pero no debemos descuidarnos”, expresó Scaloni.

Con miras a la eventual presencia de Lionel Messi en el certamen continental, el entrenador argentino no dio precisiones, pero sí mostró la esperanza de que haya un contacto con el crack del Barcelona “en los próximos días, antes de marzo”.

“Tenemos buenas sensaciones. Ojalá pueda estar”, manifestó Scaloni, en torno a la hipotética participación del rosarino en el certamen sudamericano.

Por último, el técnico dijo que “más allá de los grupos y los rivales, habrá que evaluar el funcionamiento”, consideró.