Piden que vuelva el boleto de papel, tras el polémico nuevo régimen de Saeta

La resolución de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) que establece un nuevo régimen de fiscalización y control para el pago del boleto de Saeta, que implica que los pasajeros no podrán viajar en el colectivo sin la tarjeta, se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia y desató gran polémica. La defensora del Pueblo de Salta, referentes de los centros vecinales y usuarios de colectivos rechazan rotundamente el nuevo régimen.

La normativa reciente dispone que si un inspector le solicita la tarjeta a un pasajero y este no cuenta con la misma, se le pedirá que pague el boleto. En caso de no abonarlo, se le podrá indicar que descienda de la unidad.

“Saeta tiene que entregar el papel, el comprobante de pago del boleto, es lo que se hace en todas partes para acreditar el abono del pasaje”, Frida Fonseca, defensora del Pueblo

La defensora del Pueblo de Salta, Frida Fonseca, calificó la nueva medida como "una vergenza". "Es un avance más, una invasión de la empresa Saeta, avalada por la AMT, sobre las decisiones y derechos patrimoniales de cada ciudadano. Cada cual tiene el derecho de disponer de su capital para el pago que guste y si desea pagarle a un familiar, acompañate o tercero, no hay ninguna razón para que esté limitada o restringida esa posibilidad", afirmó.

"Entregar el boleto"

Fuentes de la AMT explicaron que buscan "fomentar el uso correcto de la tarjeta y que en los casos en que una persona le paga a otra, si la primera desciende primero del colectivo, la segunda se queda sin seguro y sin posibilidad de comprobar el pago correspondiente ante un inspector.

“Muchos vecinos no consiguen dónde recargar su tarjeta de Saeta y tienen que recurrir a la solidaridad de otros pasajeros que les pasen la suya”, Walter Ignes, Centros Vecinales.



Fonseca considera que “Saeta se escuda en la cuestión de la seguridad para este régimen cuando en realidad tiene que entregar el papel, el comprobante de pago de boleto que es lo que se hace en todas partes del país y del mundo para acreditar el abono del pasaje”.

“Que Saeta omita esto refleja un incumplimiento a la obligatoriedad de entregar comprobante”, apuntó quien está al frente de la Defensoría del Pueblo.

Para la funcionaria, la tarjeta es un instrumento, una herramienta para pagar pero no es un comprobante.

"Una barbaridad”

“La falta del comprobante es lo que está complicando la situación y encima ahora se pretende que el usuario se haga cargo del incumplimiento. Me parece una barbaridad”, recalcó.

Esta empresa “que encima es monopólica, toma decisiones totalmente en contra de la ley porque en cualquier compra o pago de un servicio: luz, gas te entregan un comprobante. Esto se soluciona entregándolo. Eso es lo que corresponde por ley”, añadió.

La defensora anticipó que hará una presentación a nivel administrativo ante la AMT, en conjunto con la Unión de Consumidores y Usuarios (UCU), a mediados de febrero.

“Me parece que es un avance totalmente irracional e ilegítimo sobre los derechos de los vecinos. Pediremos que vuelva el boleto de papel, es decir, el comprobante de pago que antes te entregaba la máquina porque con el se acredita el seguro y el pago del pasaje. Además, exigiremos que Saeta presente los balances para que exponga sus números, costos operativos, margen de ganancias que no los conoce nadie. En caso de ser negada la solución la vamos a recurrir judicialmente”, insistió.

El secretario de la Federación de Centros Vecinales, Walter Ignes, considera que la nueva decisión “es absurda y abusiva. Rechazamos este autoritarismo. AMT castiga al usuario”.

Escasos puntos de recarga

“Muchos vecinos, fundamentalmente los trabajadores, independientes, no consiguen dónde recargar su tarjeta de Saeta y tienen que recurrir a la solidaridad de otro pasajero que les pase la tarjeta”, agregó.

El dirigente remarcó que desde hace meses “planteamos los problemas con los puntos de recarga. No son suficientes, no funcionan las 24 horas y esto perjudica a los usuarios que necesitan el servicio tanto de día como de noche y no solo en la capital salteña sino del interior también. La problemática se agudiza los fines de semana. Es necesario y urgente que implementen más puntos”.

Ignes criticó la labor de Saeta. “Creen que con el solo hecho de poner un punto de recarga en una municipalidad, por ejemplo Vaqueros, solucionan el problema y no es así”.

Aseguró que las terminales de autorrecarga “no funcionan como corresponde. Están en pésimo estado. Se quedan fuera de servicio. No toman el billete a los usuarios. En plena peatonal se cae el sistema”.

Otro problema es que “los comerciantes que adhieren a realizar recarga de Saeta cobran un porcentaje mínimo de la recaudación. Por eso no hay tantos puntos de recarga en los barrios. Las autoridades deben flexibilizar esta cuestión. El comerciante tiene que tener una mejor ganancia porque presta el servicio y tiene que pagar al empleado, los servicios como la luz, impuestos y se arriesga a manejar dinero”.

El referente de vecinos adelantó que desde el lunes realizará presentaciones ante Saeta, la AMT y el Ejecutivo Provincial solicitando más puntos de recarga y que también “nos entreguen el boleto de papel que tiene el horario, el interno, el saldo de tarjeta. Es lo más correcto para contar con el seguro que corresponde, exhibirlo al inspector y es una constancia ante casos de accidentes”, culminó.

Los argumentos de la AMT

En los considerandos de la resolución consta que la Gerencia de Planificación había señalado que “el único sistema de pago actualmente autorizado en el servicio de transporte del área metropolitana de Salta consiste en un método electrónico que no incluye un registro de boleto papel, por lo que la comprobación del pago debe hacerse también de forma electrónica a través de un lector del chip de la tarjeta contactless”.

Además, esa área estima adecuado “establecer claramente que el usuario tiene la obligación de presentar la tarjeta mediante la cual efectuó el pago ante un inspector del sistema”.

LO QUE DICEN LOS USUARIOS

Vilma Ibáñez, Usuaria Corredor 8

“ Me parece muy bien este cambio. Otro tema que creo que es importante es que obliguen a los pasajeros a ceder al asiento a las personas mayores. A veces viene todo el micro lleno y no lo hacen. Por otra parte, estoy de acuerdo con que no hay que prestar la tarjeta. Yo tengo mi tarjeta verde de jubilada y la cuido y hago el uso correcto. En mi familia todos se han comprado su tarjeta y son responsables. Es algo personal y se debe hacer buen uso”.

Jorge Sola, ysuario Corredor La Silleta

“No se puede obligar a alguien que no le preste su tarjeta para un pase a otra persona. Uno a veces por distintos motivos anda apurado y se olvida de cargar, o el negocio para cargar le queda muy lejos y se ve obligado a pedirle prestado a alguien. Esto es impedirle viajar a la persona pobre que va a trabajar. Tienen que permitir que se preste. Al inspector cuando sube le van a figurar las cargas en el sistema. Tienen base de datos. No estoy de acuerdo con esta decisión de Saeta y AMT”.

Lorena Ramos, usuaria - Corredor 3B

“Yo manejo mi tarjeta y siempre la cargo y la tengo lista para usar. Me pasó hace unos días que dos vecinos me pidieron que les pase la tarjeta pero después los bajaron cuando yo me bajé. Eso me parece mal. Si Saeta dice que lo hace por el seguro y para poder comprobar el pago, que nos den a todos los boletos de papel. Entonces si alguien te paga vos después le mostrás el papelito al inspector y listo, se acaban los problemas y todas las partes quedan contentas”.