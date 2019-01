Salta 3 desparramó talento e instaló su nombre en la cita de Jesús María

“Un grupo bien salteño y con un sonido único”, así lo definió un reconocido folclorista de nuestra provincia...y no esta equivocado porque Salta 3 acaba de recibir la mención de honor en el prestigioso Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba.

Cristian Pereyra, Abel Dávalos y Fernando Zelaya, conforman el trío folclórico, que ahora asoma con serias intenciones en el circuito del canto popular.

Esta propuesta surgió en agosto de 2016, cuando estos tres cantores dejaron de formar parte del conjunto La Viuda.

“La felicidad nos invade, este premio significa un mimo al alma y el corazón. Además, esto representa una motivación para seguir trabajando y alcanzar nuevos objetivos”, dijeron al unísono.

“Desde hace más de una década tengo un amigo en la localidad de Jesús María: Oscar Chiapero, quien siempre nos hospeda en su casa para que vamos a cantar para la época del festival. Fuí en varias ocasiones con otras formaciones folclóricas. El año pasado me habló para contarme que la organización del festival abrió un link para recibir discos de solistas y conjuntos que quisieran participar de la notable convocatoria, un estilo de selectivo. No dudamos ni un segundo en mandar nuestro material. En septiembre del año pasado nos avisaron que quedamos seleccionados entre más de 350 participantes. Así llegamos al festival. La organización es impecable, nos pagaron todos los gastos”, comentó Pereyra.

Los chicos estuvieron la noche de Alejandro Lerner y Víctor Heredia “Una experiencia única porque fuimos los primeros en subir al escenario, alrededor de las 19, con un sol que partía la tierra, y con escasa concurrencia, recién estaba entrando la gente al estadio. El tiempo de actuación se extendió a pedido de la organización, y tuvimos la oportunidad de exhibir mejor nuestra propuesta. En ese momento sentimos que nuestra perfomance había sido acertada. Cuando bajamos, nos felicitó uno de los miembros del jurado, y nos dio alguna posibilidad de alcanzar algún premio. Esto nos obligó a tomar la determinación de quedarnos hasta el final del festival de Jesús María, inclusive nos llevaron a actuar a la reconocida peña María Bonita, eso fue el jueves y viernes”, aseguró Dávalos.

“El domingo a las 5 de la mañana nos llamaron desde la organización para decirnos que nos iban a premiar con la mención de honor, ya que la revelación y la consagración dependían del público. Nos dijeron que más allá de lo artístico, valoraban nuestra voluntad y entrega, pese a cantar con escaso público. Este halago nos permite formar parte de la cartelera artística del festival en el 2020, lógicamente con un mejor horario, que ojalá sea televisivo”, acotó Zelaya.

En el 2016 todo cambió en la vida profesional de estos muchachos salteños. La formación de cuarteto se transformó en trío. “Hubo que cambiar todo, por suerte los tres integrantes somos primeras voces y eso nos permite un plus a la hora de armar las canciones. El instinto es fundamental en la armonización. Además, le dimos un giro al repertorio, le sumamos tradición y sobrada raíz; reemplazamos la batería por la percusión folclórica, también la guitarra eléctrica por el violín. Lo esencial es que las tres voces se familiarizan y eso nos vislumbra un sonido placentero para los oídos”, agregó el joven Zelaya.

“Los tres integrantes coincidimos en el punto de vista y los objetivos a cumplir, cada uno aporta desde su mejor ángulo. La idea central es seguir aprendiendo”, sostuvo Pereyra, quien se mantuvo por años en el conjunto Los Teuco. Este artista le aporta al grupo, comunicación, sonoridad agradable, expresión en lo vocal y la alegría del violín.

“Somos un grupo folclórico tradicional, y en nuestra esencia versa la originalidad y frescura al momento de interpretar el cancionero popular argentino, además le sumamos composiciones propias, logrando de esta manera un estilo auténtico. Ya estamos trabajando en el nuevo disco que sucederá a ‘Hasta el final’. También contamos con dos videos clips. En la nueva placa sumaremos mayor cantidad de canciones de nuestra autoría”, aseveró Dávalos, quien en sus inicios incursionó en los conjuntos: Copla 4 y La Mystika.

En el disco “Hasta el final” realizaron un sentido homenaje a ilustres figuras folclóricas. También cuenta con un tema, y una selección de ritmos norteños (tinkus, sayas, carnavalitos, huaynos).

Actualmente son estables de la peña La Vieja Estación, donde cada noche le regalan su repertorio a los visitantes. También participan en los distintos festivales de verano que se realizan en diferentes puntos del territorio nacional.

Cristian Pereyra es profesor de canto y violín en los reconocidos talleres Juan Carlos Dávalos, mientras Fernando Zelaya es profesor de guitarra y canto en el colegio Juana Manuela Gorriti. Ambos artistas también brindan clases particulares.

Lo cierto es que Salta 3 ya empezó a pisar fuerte en el circuito folclórico nacional y eso engalana aún más el folclore de nuestra provincia, una tierra de grandes músicos, poetas y cantores.