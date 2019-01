María, “la influencer de Dios”: el Papa animó a los jóvenes a seguir a la Virgen

El papa Francisco llamó a los jóvenes a seguir los pasos de "María, la influencer de Dios", en la Vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en el Campo Juan Pablo II de la Ciudad de Panamá.

Con el aplauso de la audiencia, Francisco dijo que la Virgen, "la joven de Nazaret, no salía en las redes sociales de la época, no era una "influencer" (persona influyente), pero "sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en la historia".

Sostuvo que ser un "influencer" en el siglo XXI es ser "custodio de las raíces, de todo aquello que impide que la vida se vuelva gaseosa, se evapore en la nada".

"¿Están dispuestos a decir sí?", preguntó el pontífice y ante una respuesta débil insistió: "¿Qué pasa? ¡No se oye!", con lo que arrancó un 'sí' multitudinario

"¿Quieren ser influencer al estilo de María, que se animó a decir hágase? Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos, todo el resto son buenos pero vacíos placebos", recalcó.

"La vida que Jesús regala es una historia de amor -continuó-; esa vida no es una salvación colgada en la nube esperando ser descargada, ni una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco un tutorial con el que aprender la última novedad", reportaron las agencias Efe y Dpa.

Peregrinos de 150 países y personas de todas las edades se concentraron desde anoche en el descampado ubicado en la periferia de la capital y destinado a ser un moderno complejo comercial y corporativo, a la espera de la Santa Misa de este domingo.

Los organizadores calcularon en 600.000 los presentes en el lugar.

Con su “sí”, María es la mujer que más ha influido en la historia. Aun sin redes sociales fue la primera “influencer”, la “influencer” de Dios. #Panama2019 — Papa Francisco (@Pontifex_es) 27 de enero de 2019