Cuatro jóvenes buscan apoyo para viajar a un certamen internacional

Cuatro chicos salteños buscan apoyo económico para viajar a fines de marzo a Río de Janeiro para participar en un certamen del concurso Hult Prize, considerado como "el premio Nobel de los universitarios", que distingue a jóvenes que presentan proyectos innovadores para solucionar problemáticas sociales. Este año el tema propuesto por la organización fue el desempleo juvenil.

Matías Bignon, Ignacio Chocobar Molina, Lucas Rodríguez y Jorge Lindon crearon una aplicación para que jóvenes, que no pueden ingresar al sistema laboral formal, consigan trabajos remunerados sin la necesidad de tener demasiada experiencia ni capacitación. Jobi es la plataforma virtual, que estará disponible en las próximas semanas en Salta y Jujuy para descargar de manera gratuita.

Los chicos ganaron en diciembre último el certamen regional que hubo en Salta, y pasaron a la instancia internacional en Río de Janeiro. Si ganan allí, viajarán a Inglaterra, donde por dos meses vivirán en un castillo incubando el proyecto junto a mentores prestigiosos. Si llegan a esta etapa, irán luego a Nueva York, para competir en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el premio mayor, que consiste en un millón de dólares para financiar la concreción de su idea.

Los estudiantes salteños calculan que necesitan unos 100 mil pesos para cubrir los gastos de traslado, estadía, viáticos y seguros. Quienes quieran colaborar con ellos pueden escribirles por correo electrónico: info@wearejobi.com.

Qué es Jobi

Matías, Ignacio, Lucas y Jorge se dieron cuenta de que a muchas personas jóvenes les cuesta empezar a trabajar ya que aún no tienen experiencia ni estudios que certifiquen sus conocimientos. Por eso, suelen volcarse a las "changas" como una forma de generar algo de dinero.

A través de Jobi, los chicos proponen trasladar este intercambio de servicios a una plataforma virtual, en la que alguien que necesite resolver una tarea sencilla, como cortar el césped de su casa o pasear a su mascota, encuentre a alguien que quiera hacerlo.

La descarga de Jobi será gratuita, aunque los chicos evalúan luego cobrar algo de dinero por su uso. El foco de la aplicación estará puesto sobre todo en los jóvenes, pero podrá usarla cualquiera que quiera generar ingresos extra a través de tareas, que muchas personas necesitan y para las que no se requiere demasiada experiencia ni capacitación.

Cómo funcionará

El "jobier" -el usuario que busca trabajo- definirá cuánto va a cobrar y el que ofrece trabajo tendrá la obligación de detallar todo lo que hay que hacer y de mostrarlo con una o más fotos. En la plataforma habrá puntajes y comentarios sobre cada uno de los "jobiers". También se calificará a quienes ofrecen trabajo, aunque de manera más resumida.

"Lo que más intentamos fue enfocarnos en el perfil de quien busca empleo. Hacemos que se presente como en un currículum y los demás ítems los llenan quienes lo contratan porque ponen reseñas y calificaciones, como modales, puntualidad y predisposición", detalló Bignon.

Cada vez que un "jobier" termine un trabajo, obtendrá puntos de experiencia y, a medida que trabaje más, irá subiendo de nivel. Así, podrá cobrar más dinero por el mismo trabajo quien tenga más experiencia comprobable.

Los chicos revelaron que en la aplicación habrá interacción, como en un juego, y se buscará que el "jobier" cumpla con ciertos logros.

Proyectos a futuro

Más adelante, los chicos crearán otras plataformas para fomentar el desarrollo de otras capacidades en los usuarios. Por un lado, quieren armar "Jobi School", para formar a los jóvenes en condiciones indispensables para el trabajo, como las habilidades blandas. Por otro, quieren promover el voluntariado, a través de premios a los "jobiers" que colaboren con trabajos que no son pagos, ayudando a quienes más lo necesitan.

Estos cuatro emprendedores quieren seguir trabajando juntos a largo plazo, como una empresa que brinde soluciones informáticas y tecnológicas.

Los estudiantes salteños están muy entusiasmados con el concurso de Hult Prize y son muy ambiciosos con Jobi, el proyecto que idearon.

"Creemos que este tipo de aplicaciones, en las que interviene la economía colaborativa, es proyectable a nivel mundial y, principalmente, en Latinoamérica", cerró Bignon.

Pedir taxis por celular

Hace dos semanas Lucas Rodríguez, el creador de la aplicación Salta Plus, habilitó la posibilidad de pedir taxis a través de esta plataforma. Desde entonces se hicieron 140 viajes por un valor de 18 mil pesos. Hay 192 taxistas registrados y más que se quieren sumar. “La idea es estar preparados para tener una alternativa cuando llegue Uber”, contó Rodríguez a El Tribuno.

Desde la aplicación Salta Plus se ingresa el lugar donde se está y hacia dónde se va, y aparece un listado de los taxistas que están más cerca; cada uno, con sus calificaciones y comentarios. El taxista, a su vez, tiene otra aplicación, que administra sus viajes. El sistema funciona como el de la empresa estadounidense pero sin cobrar comisiones a taxistas ni a clientes.

Rodríguez relató que primero propuso la idea a los remiseros, quienes no estuvieron de acuerdo en implementarla. Luego la compartió con los taxistas, a través del concejal Ernesto Alvarado, secretario general Sindicato de Conductores de Taxis y Afines de Salta (Sicotasa), y se reunió con ellos en diciembre último. Unos 37.800 salteños usan Salta Plus de manera gratuita.