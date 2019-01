Bonadío aceptó a la viuda de Muñoz como arrepentida

Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner por el momento seguirá presa.

Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, se convirtió hoy en arrepentida de la causa de los cuadernos, luego de que el juez federal Claudio Bonadio homologara su acuerdo como imputada colaboradora. Fuentes judiciales informaron a NA que la audiencia que durante horas se llevó a cabo este martes entre Pochetti y Bonadio en los tribunales federales de Comodoro Py finalizó con la homologación del acuerdo como arrepentida, aunque por ahora seguirá presa.

Detuvieron a su exabogado

El abogado Miguel Ángel Plo, ex ex defensor de la viuda de Daniel Muñoz, quien fuera secretario de Néstor Kirchner, fue detenido en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la Obra Pública. El ex abogado de Carolina Pochetti fue detenido junto a su yerno, Federico Zupicich, por orden del juez federal Claudio Bonadio.

La detención había sido solicitada hace semanas por los fiscales del caso Carlos Rívolo y Carlo Stornelli, quienes también habían solicitado la detención de la hija de Plo, María Jesús, esta última no ordenada por Bonadio. Plo defendió a Pochetti hasta hace pocas semanas cuando los fiscales solicitaron su detención a raíz de una serie de viajes que llamaron la atención a los Estados Unidos, lugar donde se sospecha que la viuda del exsecretario Daniel Muñoz invirtió 70 millones de dólares en la compra de propiedades.

El capítulo de Muñoz es sobre la inversión producto de la recaudación ilegal de los bolsos que entregaban los empresarios durante el kirchnerismo y que se sospecha, así lo corroboró un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Para los investigadores, el rol de Plo no sólo fue asistir en la defensa a Pochetti sino de ser partícipe en la maniobra para intentar borrar las pruebas que la podrían complicar a ella en el lavado de dinero.