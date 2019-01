La Fiscalía General de Venezuela pidió prohibir la salida de Guaidó del país

La Fiscalía General de Venezuela le pidió hoy al Tribunal Supremo de Justicia la prohibición de salir del país a Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional (Parlamento) y autoproclamado presidente interino, entre otras medidas cautelares contra el dirigente opositor.

El fiscal general, Tareck William Saab, pidió además el bloqueo de las cuentas y enajenación de los bienes de Guaidó para "recabar elementos de convicción e impedir actos que han dañado a la República", según anunció en su cuenta de Twitter.

"Hay un ciudadano que ha liderado toda esta acción que va en impedimento de la Constitución venezolana, hemos aperturado en carácter preliminar que se dicten medidas cautelares en contra de Juan Guaidó", aseguró Saab, citado por el diario local El Nacional.

Juan Guaidó

Casi de inmediato y desde la entrada de la Asamblea Nacional, Guaidó dio una conferencia de prensa y aseguró que "no hay nada nuevo bajo el sol lamentablemente".

"No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte y muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol lamentablemente, un régimen que no les da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", sentenció, según la agencia de noticias EFE.

Una hora antes, Guaidó se había adelantado a esta posición al llamar por Twitter al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a rebelarse contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Amenazas de Bolton

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, se pronunció sobre las medidas cautelares que Tareck William Saab solicitó sobre Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

“Denunciamos las amenazas ilegítimas del exprocurador general venezolano contra el presidente Juan Guaidó”, dijo Bolton en su Twitter.

John Bolton

El asesor estadounidense reiteró que habrá consecuencias para quienes intenten hacerle daño al presidente interino.