Gobierno porteño “mató” al choripán futbolero de la previa

Increíble. El Gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, decidió no otorgar nuevos permisos para elaborar y vender alimentos en la calles cerca de los estadios de fútbol, además de revocar los que ya habían sido emitidos, por lo que ya no habrá puestos legales para cumplir con el ritual de comer algo en la previa de cada partido.

Según el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en la Ciudad solamente había nueve autorizadas, pero ahora ninguna de ellas tiene permiso para funcionar, más allá que muchas suelen ser fuente económica para sostener a las barras bravas.

Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que la normativa excluye a los puestos referidos a ferias y mercados e intervenciones en vías peatonales habilitadas. De tomos modos aseguraron que la medida se tomó “en vistas a mejorar la calidad y seguridad pública”.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial porteño y determinó que ya no otorgarán nuevos permisos “para la elaboración y expendio de productos alimenticios en las inmediaciones de los estadios de fútbol de la Ciudad en los días y horarios en que se lleven a cabo eventos deportivos”.

De hecho, en ocasión del duelo entre River y Patronato el domingo pasado, ya se vio el paisaje despoblado de las clásicas “parrillitas” que acompañaban la salida de los hinchas de la cancha, sobre las calles Lidoro Quinteros, Figueroa Alcorta y Udaondo.

El relevamiento del Gobierno porteño en las canchas ubicadas su ámbito indicó que solo nueve parrillas cuentan con la habilitación correspondiente.

Cuatro pidieron la renovación de sus permisos vencidos, pero se toparon con una negativa. De las cinco restantes, tres también tenían el permiso vencido, pero no solicitaron su renovación.

De las dos que quedan, una sufrió al revocación de su permiso vigente por temas de Seguridad y la restante obtuvo una medida cautelar a su favor y puede seguir trabajando, pero lo tendrá que hacer, a mínimo, un kilómetro del estadio.