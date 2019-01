VIDEO: Bajaron a las piñas de un colectivo a un depravado que se masturbó frente a una joven

Una joven grabó el momento en el que un hombre se masturbaba arriba del colectivo mientras la miraba en Neuquén. “Todavía miro el video y tiemblo”, contó a la prensa local.

El hecho ocurrió en la capital neuquina cuando la joven se dirigía a su trabajo. La chica comenzó a grabar y le gritó al hombre, quien quedó expuesto ante el resto de los pasajeros. Inmediatamente lo bajaron a las piñas y empujones.

“Él se subió en el centro, en calle Sarmiento. Apenas lo hizo, el tipo me clavó la mirada y se sentó en los asientos que estaban al costado mío”, relató la joven al diario La Mañana de Neuquén. Así, la mujer resaltó que cada vez que ella levantaba la mirada, el hombre la observaba con “una mirada pervertida”.

“En un momento decidí mirarlo bien y veo que se estaba masturbando. Se tapaba con una mano, no con el bolso, se le vio el miembro, todo, y cuando me puse a gritar se tapó con el bolso”, detalló la víctima del hecho. La joven comenzó a increparlo y el resto de los pasajeros lo bajó. “Yo pedía que no lo bajen del colectivo porque era temprano y habían salido muchas chicas del boliche”, explicó la joven.