Con la plata de un bingo buscan llevar obras a los barrios

Pasar del reclamo a la acción. Esta es la premisa que busca implementar la Federación de Centros Vecinales de Salta. Es que el próximo 20 de enero se realizará el cuarto bingo que organiza la federación y con lo recaudado tratarán de realizar obras menores en los barrios.

"En este nuevo bingo sacamos 90 mil cartones. Está creciendo la demanda, porque los vecinos colaboran más. Ellos ven que las obras están llegando", contó Emilio Gutiérrez, quien es el titular de la Federación de Centros Vecinales.

El dirigente señaló que con lo que recaudan de los bingos, ellos realizaron obras en los barrios como iluminación de plazas y playones y arreglos de espacios verdes. También se realizan reparaciones en los edificios donde funcionan los centros vecinales, para que la gente pueda realizar cursos de capacitación, oficios y escuelas deportivas. "El bingo es una nueva forma de hacer autogestión y que no todo dependa del Estado. Tratamos de llevar obras a toda la provincia, no solo a la capital", afirmó.

En esta oportunidad también se usará plata de los bingos para ayudar al centro de salud de Mollinedo, el hospital de Apolinario Saravia y el hospital Papa Francisco de la capital. "Daremos una ayuda económica y luego con el próximo bingo auxiliaremos a otros hospitales de capital y el interior. Sabemos que la situación es compleja en salud, y con esto tratamos de poner un granito de arena", reseñó.

El bingo se sorteará el 20 de enero. En esta oportunidad se entregarán 4,5 millones de pesos en premios y el cartón tiene un costo de 250 pesos.

Radiografía de los barrios

La crisis económica y la creciente inflación hicieron estragos en los bolsillos de los argentinos. Esta situación generó distintas situaciones en los barrios, sobre todo los más humildes. Desde la federación se muestran alertados por esta realidad.

"El año pasado fue un año muy complicado y lo que veíamos en los barrios", dijo Gutiérrez. A la hora de enumerar los problemas que planteaba la gente, el dirigente señaló que la falta de trabajo, la inseguridad, las pocas obras y el aumento del pasaje de colectivo eran los principales planteos.

Otro de los puntos que destacó es que hubo un aumento de la droga en los barrios. "Siempre cuando hay crisis en los barrios crece la droga la inseguridad. Uno visita los barrios y la gente te cuenta de los robos, consumo de drogas y pelea de bandas", recordó.

Siempre se cuestiona que la gente no se compromete con su entorno. En esta oportunidad el dirigente barrial cuenta que ellos notan cada vez más participación de los vecinos.

"Notamos más participación de la gente. Hay muchos que van a preguntar cómo recuperar el centro vecinal, cómo pueden participar en las elecciones.

También vemos que forman parte de distintas organizaciones. Ellos piden cosas al Gobierno, pero tratan de solucionarlo ellos mismos", aseguró.

En diciembre pasado finalizó la gestión de la actual conducción de la Federación de Centros Vecinales. Ahora tienen 90 días para convocar a elecciones y esperan que el 20 de febrero se realicen los comicios.

La actual conducción está al frente de la institución desde el 2011 y todo indica que volverá a presentarse.

Piden un presupuesto participativo

Vecinos reclaman más contacto con funcionarios de la Municipalidad.

En el último tiempo del mandato de Miguel Isa al frente de la Municipalidad de Salta se comenzó a hablar del presupuesto participativo, el tema es que esto nunca se llegó a aplicar.

¿En qué consistía el presupuesto participativo? El programa se iba a aplicar en 32 zonas de la ciudad, en donde once equipos de profesionales trabajarían junto a los vecinos en el desarrollo de cuatro Foros Públicos Vecinales para analizar, en etapas, las propuestas y necesidades de cada zona.

En 2015 se estimaba destinar 14 millones de pesos a obras o iniciativas que plantearían los mismos vecinos. Utilizando herramientas informáticas cargarían los datos de cada foro, para finalmente decidir las obras.

“El intendente pasado estuvo a punto de concretar el presupuesto participativo, pero no lo hizo. Y el nuevo no lo incluyó en el presupuesto”, dijo Emilio Gutiérrez, de la Federación de Centros Vecinales.

El dirigente reconoció que sería bueno que los vecinos puedan proponer obras y decidir obras en el presupuesto. “Ellos podrían decir qué obra quieren en su barrio, por más que sea pequeña. Las obras significan mucho en los barrios”, dijo.

Y agregó que a lo mejor en un barrio los funcionarios quieren poner más iluminación, pero si le preguntan a la gente capaz les dice que lo mejor es hacer un puente peatonal. “Los funcionarios deben escuchar a la gente”, concluyó.