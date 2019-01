Reunión clave para el futuro de Maradona

El futuro de Diego Maradona es una incógnita. Mientras disfruta de sus vacaciones en Buenos Aires, en México esperan llegar a un acuerdo con Matías Morla, apoderado legal del campeón del mundo, para mantenerlo como técnico e ir en busca del tan deseado ascenso. El principal escollo sería el dinero. Todo esto, a horas del inicio del Torneo Clausura.

El 18 de diciembre, tras unas cortas vacaciones, los jugadores regresaron al club para comenzar con la pretemporada. Quienes no se presentaron fueron el Diez y sus colaboradores.

En ese momento se encendieron las alarmas y comenzó a barajarse la posibilidad de que Maradona no siga como técnico de Dorados. Encima, mientras negociaban su continuidad, se dieron una serie de situaciones que generaron el descontento de Pelusa. Se quedó sin sus dos ayudantes de campo (Mario García Covalles y Luis Islas).

A tres días del debut, el domingo a la medianoche frente al Celaya, Dorados aún no tiene técnico.

En los últimos días, quien estuvo trabajando con el plantel fue el argentino José María Martínez, quien será uno de los asistentes del Diez si es que se arregla su continuidad.

Si es que todo se soluciona Maradona viajará hoy a México para estar presente en el debut.

Fuente: Olé