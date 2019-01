Alberto Samid casi se va a las piñas con Alfredo Olmedo en televisión

Amenazó al diputado Olmedo: "Si no me pide perdón, va a tener un problema enorme a 20 metros de acá". Tras un cruce de palabras, el legilador pidió disculpas: “Soy un hombre de honor, de ley y de palabra", dijo.

El empresario Alberto Samid es conocido por varias cosas. Entre ellas, haberse pegado en vivo con Mauro Viale en 2002. Y hoy, 16 años después, casi lo hace de nuevo.

Ayer asistió a Crónica y se cruzó en el piso con el diputado Alfredo Olmedo, quien acusó al empresario de la carne de no pagar ganancias, lo que lo ofendió a niveles inexplicables.

"¿Qué me tiene que hablar de cosas personales? Estamos hablando del país", le dijo Samid al diputado mientras le gritó que le pida perdón o tendría problemas.

"Usted me tiene que pedir perdón públicamente. Si lo hace, no va a tener ningún problema conmigo. Si no lo hace, va a tener un problema enorme a 20 metros de acá".

Olmedo le preguntó si lo estaba amenazando y le dijo: "Si quiere ir por la fuerza y matarme quizás me mate a mí pero nunca matará mi pensamiento que está instalado en toda la sociedad argentina" pero luego accedió a pedirle perdón.

De hecho, se puso de pie para hacerlo. Se acercó, le tendió la mano y aseguró: "Samid, yo tengo la humildad. Si le tengo que pedir perdón, yo le pido disculpas. No lo quise herir a usted. Me voy a poner de pie para pedirle disculpas. Soy un hombre de honor, de ley y de palabra".

El empresario aceptó las disculpas y se tendieron las manos, aunque casi sucede nuevamente un tenso momento en televisión.