Ganaron por reciclar arbolitos

Salteños que armaron su arbolito de Navidad con elementos de desuso y productos reciclados fueron premiados esta semana. Todos compitieron en las redes sociales. El concurso "Reciclá tu Navidad" fue organizado por Agrotécnica Fueguina.

El certamen se hizo a través de la fan page de Facebook de Agrotécnica Fueguina, @agrotecnicafueguinasalta, propuso elaborar un adorno navideño hecho en base a materiales en desuso y reciclables.

Los jurados fueron los propios usuarios de la fan page al emitir un "Me Gusta" en las fotos de los adornos elaborados por los participantes.

Resultaron ganadores, del primer puesto, Eloísa Cortez, con 460 "Me Gusta"; en el segundo puesto, Clara Dorado con 452 "Me Gusta" y en tercer lugar, Rocío de los Ángeles Celeste Cari, con 419 "Me Gusta". Además obtuvo el premio por originalidad Marcela Ventura.

La flamante ganadora del primer puesto, Eloísa Cortez realizó un pesebre hecho con madera de cajones de frutas y ramas de ligustrín podado; mientras que las figuras del pesebre fueron hechas con lana reusada que consigue de ropas viejas y en desuso.

Marcela Ventura, ganadora del premio por originalidad, realizó árbol navideño hecho íntegramente con tapas de gaseosas.

Marcela contó que para participar del concurso tuvo que crearse una cuenta propia en Facebook, ya que no integraba la red social, y con la ayuda de su hermana y sobrinos, recolectaron tapas y trabajaron en la elaboración del árbol.